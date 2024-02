Brasil Programa “Desenrola Brasil” faz parceria com a Serasa

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O objetivo do governo é ampliar o alcance do programa. Foto: EBC O objetivo do governo é ampliar o alcance do programa. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa “Desenrola Brasil”, de renegociação de dívidas, está desde a última sexta feira (9), com uma nova parceria com a Serasa, a empresa de análise de crédito que tem mais de 88 milhões de CPFs cadastrados e cerca de 26 milhões de usuários ativos.

Quem tem conta ou se cadastrar no Serasa, pode consultar suas dívidas normalmente e , agora também, ver se elas estão incluídas no programa Desenrola Brasil. Além disso, se quiser, pode acessar o site do Desenrola Brasil pela plataforma do Serasa sem precisar fazer um novo login.

O objetivo do governo é ampliar o alcance do programa, conforme explicou Alexandre Ferreira, coordenador geral de Economia e Legislação do Ministério da Fazenda.

“Então o Desenrola tem propiciado isso, que a pessoa pega uma dívida de cartão de crédito, uma dívida de telefonia e uma dívida de eletricidade – três, quatro, cinco (dívidas) – transforma numa coisa só com esse desconto e um só parcelamento. Isso é muito mais fácil de lidar do que você ter ali cinco, seis, sete dívidas. Então são exemplos de pessoas que estão sendo muito impactadas pelo programa. E nessa fase de parcerias do Desenrola com uma plataforma que é um hub e a entrada da Serasa é pra ampliar ainda mais o alcance e essas histórias que a gente tem visto”.

Outra medida que já está em vigor, desde o dia 29 de janeiro, é permitir o parcelamento das dívidas para quem tem conta bronze na plataforma gov.br , que é aquela modalidade de conta em que o usuário não informa seus dados bancários.

Novas parcerias com outras empresas de proteção de crédito ou bancos também podem ocorrer nessa reta final do programa, de acordo com Alexandre Ferreira.

Segundo levantamento do governo, mais de 12 milhões de brasileiros aderiram ao programa e o total de dívidas renegociadas já alcançou os R$ 35 bilhões.

O prazo para participação do programa Desenrola Brasil vai até o dia 31 de março. Para acessar, o site é desenrola.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/programa-desenrola-brasil-faz-parceria-com-a-serasa/

Programa “Desenrola Brasil” faz parceria com a Serasa

2024-02-15