Mundo Governo da Venezuela expulsa funcionários da ONU do país

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O governo de Nicolás Maduro ordenou a saída dos funcionários em 72 horas. Foto: Reprodução O governo de Nicolás Maduro ordenou a saída dos funcionários em 72 horas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil, afirmou, nesta quinta-feira (15), que o governo “suspendeu as atividades” do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país, instalado em 2019, e ordenou a saída dos seus funcionários em 72 horas.

“Esta decisão é tomada devido ao papel inadequado que esta instituição tem desenvolvido, que, longe de se mostrar como uma entidade imparcial, tornou-se o escritório de advocacia privado do grupo de golpistas e terroristas que conspiram permanentemente contra o país”, disse Gil, que indicou que a decisão será mantida “até que retifiquem publicamente perante a comunidade internacional a sua atitude colonialista, abusiva e violadora da Carta das Nações Unidas”.

A ativista de direitos humanos Rocío San Miguel foi presa na última semana, quando estava prestes a viajar para fora da Venezuela com sua filha, que mais tarde foi colocada em liberdade condicional.

De nacionalidades venezuelana e espanhola, Rocío é acusada de “traição”, “terrorismo” e “conspiração” por estar “diretamente ligada” à suposta operação “Braçadeira Branca” para assassinar o presidente Nicolás Maduro, disse o procurador-geral, Tarek William Saab.

Seu ex-marido, o coronel aposentado Alejandro José Gonzales, também foi preso sob suspeita de “revelar segredos políticos e militares”.

Seus irmãos e o pai de sua filha também foram presos, mas depois liberados. Saab os acusou de “encobrir provas”: um celular e um laptop de Rocío.

A residência da ativista foi alvo de uma operação de busca de agentes da Contrainteligência Militar, informou um de seus advogados, Joel García. Ele disse que foram confiscados um iPad e mapas antigos de “zonas de segurança” que Rocío utilizava quando dava aulas em institutos militares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-da-venezuela-expulsa-funcionarios-da-onu-do-pais/

Governo da Venezuela expulsa funcionários da ONU do país

2024-02-15