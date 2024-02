Brasil Fuga de presídio: Interpol trabalha com risco de criminosos tentarem fugir para países vizinhos

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Os preses foram identificados como Rogério da Silva Mendonça (dir.) e Deibson Cabral Nascimento. Foto: Reprodução Os preses foram identificados como Rogério da Silva Mendonça (dir.) e Deibson Cabral Nascimento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Interpol trabalha com a possibilidade de que os dois criminosos que fugiram do presídio federal de segurança máxima de Mossoró (RN) tentem escapar para países vizinhos ao Brasil.

Nesta quinta-feira (15), a Interpol incluiu os nomes de Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Querubim, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, na difusão vermelha, ou seja, na lista de criminosos procurados internacionalmente.

“Em casos como esse, há sempre a possibilidade que eles [fugitivos] venham a tentar sair do país. A partir do momento que esses nomes são incluídos nessa difusão [vermelha], nós conseguimos que todos os países que compõe a organização tenham acesso imediatamente a informações”, afirmou Vandecy Urquiza, vice-presidente da Interpol para as Américas.

Na avaliação de Urquiza, a maior probabilidade é de que os criminosos, caso tentem deixar o Brasil, busquem países que fazem fronteira terrestre.

Entre as informações compartilhadas com os 196 países estão as digitais dos dois criminosos fugitivos. Dessa forma, segundo Urquiza, existe a possibilidade que eles sejam identificados automaticamente por órgão de imigração dos países integrantes da Interpol.

“Em vários países, o banco de dados da Interpol é cruzado com os bancos de dados nacionais, dados migratórios, lista de passageiros. Isso aumenta o espectro de instrumentos disponíveis para a polícia para tentar localizar a movimentação fora do Brasil”, disse Urquiza.

Investigações preliminares conduzidas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e pela Polícia Federal indicam que os dois fugitivos escaparam na madrugada de quarta-feira (14) pelo teto da cela. A fuga aconteceu por um conjunto de erros, aponta a investigação preliminar realizada pelo gabinete de crise do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi instalado na capital potiguar.

O que se sabe até o momento

Por volta de 3h, os dois saíram pelo teto das celas arrancando uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação da cela;

Em seguida, eles saíram para o pátio e, com alguma ferramenta cortante, possivelmente obtida do canteiro de obras de uma reforma em andamento no presídio, cortaram um alambrado e fugiram;

Câmeras do presídio registraram a passagem deles para o lado de fora, vestindo uniforme de preso;

A administração do presídio deu falta deles por volta das 5h, duas horas depois da fuga.

Esta é a primeira fuga da história do sistema penitenciário federal. O ministério iniciou uma minuciosa vistoria no presídio de segurança máxima em resposta à fuga.

