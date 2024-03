Brasil Programa Desenrola terá “Dia D” contra as dívidas nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Em Porto Alegre, o Dia D vai ocorrer na agência central dos Correios, na Avenida Siqueira Campos. Foto: Divulgação/Sebrae Em Porto Alegre, o Dia D vai ocorrer na agência central dos Correios, na Avenida Siqueira Campos. (Foto: Divulgação/Sebrae) Foto: Divulgação/Sebrae

Nesta quinta-feira (21), os Correios e a Serasa promovem o “Dia D” do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com apoio do Ministério da Fazenda.

Técnicos e especialistas em educação financeira estarão em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras. Em Porto Alegre, o Dia D vai ocorrer na agência central dos Correios, na Avenida Siqueira Campos, no Centro Histórico da capital.

A movimentação inédita objetiva levar orientação a milhões de endividados dispostos a aproveitar a última semana do mutirão contra as dívidas, que envolve 700 empresas de todos os segmentos, concessionárias de energia e água e o programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda.

O Dia D contra as Dívidas será realizado em meio a uma leve queda na inadimplência do País: a diminuição de fevereiro foi de apenas 30,5 mil CPFs na comparação com janeiro. No Rio Grande do Sul, entretanto, o mês de fevereiro registrou aumento moderado no volume de moradores inadimplentes no Estado: atualmente, são 3,58 milhões de consumidores nessa situação, devendo, em média, R$5,552,20 por pessoa.

“Ser o elo entre o Programa Desenrola, os Correios, mais de 700 empresas da iniciativa privada e as concessionárias de energia e água é a maior demonstração de força já realizada pela Serasa para levar orientação financeira e facilitar a negociação de dívidas”, diz o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes.

Presente em todos os 5.568 municípios do Brasil, os Correios também estarão na campanha contra o endividamento. “Por estarmos presentes em todas as cidades do País, temos o dever de atuar para que brasileiras e brasileiros tenham acesso a oportunidades como o MegaFeirão Desenrola e Serasa, cumprindo assim uma função social importante para o povo brasileiro”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para aproveitar as ofertas até o final de março, consumidores de todo o País também podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp 11 99575–2096

Serviço:

Atendimento ao consumidor – Dia D em Porto Alegre (RS)

Data: Quinta-feira – 21/03/2024

Horário: das 9h às 18h

Agência Central de Porto Alegre: Rua Siqueira Campos, 1100, Centro Histórico.

