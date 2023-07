Brasil Programa do governo Desenrola Brasil: Golpistas já promovem links falsos na internet para roubar dinheiro

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

No Desenrola, o devedor é que deve procurar o credor, o seu banco, para renegociar. (Foto: Reprodução)

O Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas, mal foi lançado, e golpistas já começaram a espalhar centenas de links fraudulentos nas redes sociais para tentar “roubar” dados pessoais e obter pagamentos de endividados. Os criminosos pagaram para aumentar o alcance de várias dessas postagens, que, em grande parte, usam imagens do governo federal, da Serasa e de outras instituições para fraudar uma suposta legitimidade e enganar internautas.

No Facebook, também foram identificados, por exemplo, 62 anúncios iguais pagos por uma mesma página, intitulada “O Desenrola Brasil”. A página está rotulada na categoria de “Saúde/beleza” e fez quatro postagens, de imagens religiosas, a partir de 5 de julho. Desde terça-feira (18), porém, promove na rede social uma propaganda que promete liberar os descontos online.

De acordo com dados da biblioteca da Meta, controladora do Facebook, a página pagou entre R$ 3,5 mil a R$ 4 mil pelo impulsionamento dos anúncios, que foram vistos em tela de 125 mil a 150 mil vezes.

Ao clicar no anúncio, o internauta é direcionado para o site “desenrola-brasil.com”, cujo certificado digital foi emitido em 13 de julho. No site, o usuário é instado a fornecer o nome completo e o CPF antes de clicar na opção “buscar acordo”.

O mesmo texto do anúncio é reproduzido em uma leva de 108 posts patrocinados de uma página semelhante, nomeada “Desenrola Brasil”. Neste caso, o Facebook diz ter recebido entre R$ 10 mil a R$ 15 mil para promover as postagens, já vistas mais de 500 mil vezes na plataforma.

Serasa

De acordo com especialistas em cibersegurança, os golpistas criam links falsos em anúncios em redes sociais, ou enviam endereços fraudulentos em mensagens no WhatsApp ou através de mensagens de texto de SMS.

Emilio Simoni, CEO AHT Security, ressalta que em uma das modalidades de golpe, depois que a vítima clica no link falso, o estelionatário tenta convencer a pessoa de que ela tem uma dívida e precisa pagar um valor aos criminosos para ter o acesso ao benefício do desconto na renegociação. Segundo ele, a propaganda incentivada ou patrocinada em redes sociais joga a vítima para um site falso da Serasa:

” O golpista fala que a pessoa tem uma dívida alta, e dá a opção de quitar a dívida por um valor baixo, que é onde ele pede os dados de pagamento”, destaca Emilio.

Veja as orientações para evitar se tornar vítima do golpe:

— Baixe apenas programas de fontes oficiais e pegue um breve intervalo para ler a descrição do programa, com informações sobre quem o desenvolveu e as avaliações de outras pessoas que já baixaram ele. Isso já irá evitar bastante que algum app malicioso seja instalado, porém isso não evita 100% dos casos.

— No momento da instalação, leia as notificações com atenção, principalmente as permissões que o programa solicita. Exemplo, se uma calculadora gratuita pedir para acessar histórico de navegação e contatos, desconfie!

— Esses dados não são necessários para fazer cálculos, portanto a intenção real dos criadores do app é obter dados pessoais.

— Fique atento a páginas falsas que visam roubar informações pessoais e financeiras. Para isso, leia com atenção o endereço da página.

— Caso haja erros de ortografia ou o nome do site não tenha relação com o nome da empresa/serviço que você quer acessar, desconfie e faça uma rápida busca para confirmar se o endereço está correto.

— Não ingresse seus dados antes da checagem.

Graziela Fortunato, especialista em Finanças Pessoais na Escola de Negócios PUC Rio, ressalta que no Desenrola o devedor é que deve procurar o credor, o seu banco, para renegociar. Além disso, é preciso desconfiar das promessas de facilidade:

“No Desenrola, os bancos tendem a dar descontos ou renegociação com juros mais baratos. É como se uma empresa estivesse oferecendo uma promoção grande. Um indicador é que os bancos não procuram os clientes para renegociar. Quem procura é o endividado. Se alguém se apresenta em nome do banco, desconfie. Oferecer desconto e taxas de juros muito baixas, o devedor deve desconfiar. Ainda mais com a promessa de sair imediatamente da negativação. Descontos de 99% da dívida são sinais de fraude porque os bancos não estão oferecendo tudo isso”, alerta.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que as instituições financeiras não enviam comunicado para renegociar dívidas no Desenrola. Caso receba qualquer mensagem com o logotipo da entidade e/ou de bancos, o cliente deve descartá-la e entrar em contato com os canais oficiais do banco, como agência, internet banking e aplicativo bancário.

A Febraban esclarece que os interessados em renegociar as dívidas dentro do Desenrola só busquem informações dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa.

A entidade ressalta que somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o consumidor pode ter os valores debitados de sua conta, nas datas acordadas. Se a cobrança for feita em boleto, é importante checar na hora do pagamento se o mesmo está sendo feito realmente para a instituição financeira com a qual o cliente tem a pendência.

