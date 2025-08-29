Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Atualmente, o Rio Grande do Sul já conta com 6.221 colégios com acesso à banda larga fixa de fibra óptica.

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
Atualmente, o Rio Grande do Sul já conta com 6.221 colégios com acesso à banda larga fixa de fibra óptica. (Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

O governo Lula anunciou nesta semana uma iniciativa para universalizar a conectividade de qualidade nas instituições públicas de educação básica até 2026.

Numa parceria entre os ministérios da Educação (MEC) e das Comunicações (MCom), o projeto “Escolas Conectadas” vai promover o acesso à internet rápida nas mais de 138 mil escolas, a partir de um investimento de R$ 8,8 bilhões.

No Rio Grande do Sul, o desafio é garantir o acesso à internet de qualidade em 1.028 instituições de ensino, 14% das 7.249 escolas públicas de educação básica no Estado. Atualmente, o Rio Grande do Sul já conta com 6.221 colégios com acesso à banda larga fixa de fibra óptica. Outro desafio é garantir conexão por Wi-Fi, o que vai envolver 2.334 instituições de ensino públicas gaúchas.

“A educação das nossas crianças e jovens não pode esperar. Temos que ter um trabalho imenso para recuperar a capacidade dessas crianças voltarem a aprender. Com internet de qualidade em todas as escolas, o filho do pobre terá a mesma qualidade de ensino que o filho do rico”, diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para além da necessidade de levar internet ao ambiente escolar, a intenção é garantir que esse acesso seja de qualidade e verificado. A meta é garantir conexão por fibra óptica ou via satélite com velocidade de pelo menos 1 Mbps por aluno. No Rio Grande do Sul, são mais de 1,8 milhão de matrículas na educação básica.

No momento, as informações do governo Lula indicam que o Estado tem 2.148 escolas com velocidade de internet monitorada e adequada, 2.625 com velocidade monitorada, mas de qualidade insuficiente, e 2.476 sem qualquer tipo de monitoramento.

Para as escolas que não possuem acesso a energia elétrica ou que possuem somente acesso à energia elétrica de gerador fóssil (duas unidades escolares no Rio Grande do Sul), será viabilizada a conexão com a rede pública de energia ou geradores fotovoltaicos.

A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas é dividida em cinco eixos:
1. disponibilizar energia elétrica por rede pública ou fonte renovável em todas as escolas, visando garantir a disponibilidade de energia elétrica na escola durante todo o dia;
2. expandir a tecnologia de acesso à internet de alta velocidade mediante a implantação e manutenção de rede de fibra ótica, de satélites e outras soluções de alta velocidade;
3. contratar serviço com velocidade que permita o uso de vídeos, plataformas educacionais, áudio, jogos, entre outros recursos;
4. disponibilizar rede sem fio segura para acesso à internet nos ambientes escolares para que turmas inteiras conseguem se conectar simultaneamente à rede Wi-Fi para uso pedagógico; e
5. disponibilizar equipamentos e dispositivos eletrônicos portáteis de acesso à internet nos parâmetros adequados.

“Vamos contribuir com a aprendizagem digital e com o aperfeiçoamento da gestão das escolas. Os professores poderão usar recursos pedagógicos para melhor ensinar o conteúdo e os alunos serão incluídos no mundo digital em que vivemos hoje. O governo federal vai investir pesado para que todas as escolas públicas desse país tenham uma internet de altíssima qualidade”, afirma o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O Nordeste é a região com a maior quantidade de escolas que passarão a ter internet de qualidade, totalizando 49.953 instituições. Em seguida está o Sudeste, com 40.365 escolas; o Norte, com 20.366; o Sul, com 19.826 unidades de educação; e o Centro-Oeste, com 7.845 instituições.

 

2025-08-29
