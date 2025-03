Bruno Laux Programa Educa+Saúde leva telemedicina a escolas de Porto Alegre

Por Bruno Laux | 12 de março de 2025

Começou a funcionar nesta semana o fluxo de atendimentos do programa Educa+Saúde, da prefeitura de Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Telemedicina nas escolas

Começou a funcionar nesta semana o fluxo de atendimentos do programa Educa+Saúde, da prefeitura de Porto Alegre, que oferece atendimento em telemedicina dentro de escolas de Ensino Fundamental da capital gaúcha. A iniciativa inédita, custeada integralmente pelo CIEE-RS durante o ano letivo de 2025, deve beneficiar cerca de 43 mil estudantes de 54 escolas próprias da prefeitura, oferecendo atendimento médico via videochamada, que conectará o profissional de saúde, a equipe da escola e o responsável pelo aluno. Em casos mais graves, o médico responsável poderá ainda acionar o Samu diretamente pela plataforma da prestadora de serviço e o atendimento remoto continuará até a chegada da ambulância.

Alimentos sem imposto

Em meio à cobrança da bancada do PT/PCdoB na Assembleia gaúcha por ações do governo Leite na redução do ICMS sobre alimentos, o deputado Adão Pretto Filho (PT) tornou a defender nesta terça-feira o projeto de lei de sua autoria que propõe a isenção do imposto para itens da cesta básica. Aguardando votação na CCJ da Casa, o texto amplia os benefícios tributários já concedidos para produtos como leite, frutas frescas, verduras e hortaliças, passando a abranger também itens como arroz, carne, café, farinhas, entre outros. Para Pretto, o governo gaúcho deve seguir exemplos de outros estados que já deram a sua “contrapartida” à recente medida do governo federal que zerou os impostos federais sobre todos os itens do gênero. “Estamos acompanhando governadores de outros estados debaterem a isenção de impostos para comida, buscando alternativas para se somarem às iniciativas propostas pelo presidente Lula para combater a insegurança alimentar, para diminuir o preço da comida no supermercado, mas não consigo perceber esforço algum do governo do estado nesse sentido”, destacou o parlamentar.

Jovem Cientista

A Mesa Diretora da Assembleia gaúcha aprovou a realização do Prêmio Jovem Cientista – 15ª edição, que teve sua promoção cancelada no ano passado em decorrência das enchentes que atingiram o RS. Instituída pela Casa Legislativa, a honraria é concedida aos jovens cientistas das escolas de ensino médio e/ou da educação profissional de nível técnico do Estado que obtiverem melhor pontuação na classificação dos trabalhos individuais da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia – MOSTRATEC, promovida pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Na edição deste ano, prevista para junho, serão premiados os ganhadores de 2024 e 2025, que, além de um diploma, receberão passagens aéreas e hospedagem para participarem da Reunião Anual da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência.

Legista em falta

Em reunião nessa terça-feira com a diretora-geral do Instituto Geral de Perícias, Marguet Mittmann, a deputada estadual Silvana Covatti (PP) solicitou atenção do órgão para tratar da urgente necessidade de designação de um médico legista para Frederico Westphalen. A parlamentar relata que o município, que é polo da região da AMZOP e atende 43 cidades, está sem profissionais da área desde 2019, o que tem forçado a transferência de corpos para cidades distantes, causando diversos problemas para a população. Silvana pontua ainda que vítimas que necessitam de perícia corporal devido a acidentes de trânsito, de trabalho ou casos de violência, muitas vezes deixam de buscar atendimento devido aos altos custos de deslocamento. Em resposta às demandas, a chefe do IGP se comprometeu a analisar a viabilidade da designação de um profissional do gênero à cidade, reconhecendo a importância da solicitação encaminhada.

Resgate do sorriso

Segue para sanção presidencial o projeto de lei da deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP) que garante a reparação odontológica para vítimas de violência doméstica. Aprovada nessa terça-feira pelo Senado, a medida determina que o Sistema Único de Saúde ou uma parceria da rede pública com a rede conveniada viabilizem procedimentos de recuperação da arcada dentária e colocação de próteses, além de tratamentos estéticos e ortodônticos para esta população. A relatora da proposta na Casa, senadora Dra. Eudócia (PL-AL), explica que a maioria das mulheres vítimas é agredida no rosto e atendida de forma emergencial sem um tratamento das sequelas, como falta de dentes e problemas de oclusão.

