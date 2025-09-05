Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Programa estadual prevê diagnóstico da saúde de caminhoneiros para redução de acidentes nas estradas do RS

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Iniciativa inclui avaliação toxicológica para detectar uso recente de substâncias psicoativas. (Foto: Freepik)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) assinaram nessa sexta-feira (5) um protocolo de intenções para realização de diagnósticos em caminhoneiros e outros motoristas profissionais que trafegam pelas estradas gaúchas. O objetivo é identificar fatores de risco e reduzir acidentes.

No âmbito da parceria está prevista uma análise abrangente da situação de saúde da categoria, incluindo avaliação toxicológica para detecção do uso recente de substâncias psicoativas. Também serão coletadas informações para melhor compreensão da problemática.

O protocolo terá vigência de cinco anos, contada a partir da assinatura e passível de prorrogação por igual período. É o que estabelece o documento rubricado pela secretária-adjunta da pasta, Ana Costa, pelo superintendente regional da PRF, Fabrício Bianchi, e pela gerente de Projetos e Laboratórios da instituição de ensino superior, Mercedes Lamberty.

A expectativa é que a execução deste plano de trabalho contribua significativamente para a redução de óbitos por causas externas e para a promoção de comportamentos saudáveis entre motoristas profissionais. O diagnóstico de saúde dessa população fornecerá dados essenciais para a construção de políticas públicas eficazes, beneficiando diretamente os trabalhadores das estradas e a sociedade gaúcha como um todo.

Ação integrada

A PRF, por meio de seu Núcleo de Segurança Viária, será responsável pela organização das ações, incluindo a definição dos locais e a abordagem aos motoristas. Já a SES ficará encarregada da articulação com os municípios envolvidos. A Unisinos, por sua vez, fará a capacitação dos pesquisadores, a coleta e a análise das amostras biológicas. As análises laboratoriais serão financiadas com recursos de órgãos de fomento à pesquisa.

Desde novembro de 2023, a SES, por meio da Seção de Política Estadual de Saúde do Homem, tem apoiado o Núcleo de Segurança Viária da PRF na realização de comandos de saúde voltados a caminhoneiros nas rodovias federais do Estado. Até o momento, já foram abordados 365 motoristas, além de ajudantes e parceiras, com o oferecimento de serviços como:

– Orientações de saúde.
– Testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis.
– Vacinação.
– Aferição de pressão arterial, glicemia, peso, altura e circunferência abdominal.
– Avaliação de percentual de gordura corporal e odontológica.
– Coleta de saliva para análise de substâncias psicoativas.

(Marcello Campos)

