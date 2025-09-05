Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Na abertura oficial da 48ª Expointer, governador gaúcho enaltece o agronegócio do RS

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

projetou um futuro de fortalecimento da atividade no campo. (Foto: Maurício Tonetto/Ascom-Expointer)

A abertura oficial da 48ª Expointer, realizada nessa sexta-feira (5) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, destacou a importância e as possibilidades de um futuro promissor ao agronegócio gaúcho. Em seu discurso, o governador Eduardo Leite enalteceu o segmento e projetou um futuro de fortalecimento da atividade no campo, além de mencionar ações em apoio à categoria.

“A Expointer é o momento de celebrar tudo o que temos de melhor no campo: a nossa capacidade de produzir, inovar e gerar riqueza. Mas é também o espaço de ouvir e valorizar as demandas legítimas dos nossos produtores, que sustentam o desenvolvimento do Rio Grande e do Brasil”, ressaltou.

Ele prosseguiu: “A dor dos nossos produtores é real, marcada por dívidas que se acumularam depois de sucessivas estiagens. Essas demandas justas não podem ser ofuscadas ou capturadas por tentativas de capitalização político-eleitoral, porque o que está em jogo é o futuro do nosso agro e da nossa economia”.

No encontro, Leite também ressaltou os avanços entregues pelo Estado nos últimos anos. Entre as medidas, citou:

– redução de 50% no crime de abigeato, com a criação de delegacias e patrulhas especializadas para proteger propriedades rurais;
– retomada da capacidade de investimentos em estradas;
– desburocratização de projetos de irrigação;
– a execução do maior programa de recuperação e enriquecimento de solos da história do Estado.

O vice-governador Gabriel Souza e os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também participaram do evento. O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, reforçou o papel da Expointer como espaço de transformação e de esperança:

“Cada dívida não paga, cada safra perdida é também um golpe no coração do produtor que se considera responsável pela família e teme falhar em seu papel. Mas hoje não estamos aqui para nos afundar na dor, e sim para transformá-la em força. A Expointer existe para isso, ser o palco onde a esperança se faz presente, a recuperação encontra elementos concretos, a solidariedade e as soluções começam a germinar. É um ambiente para reconectar laços, promover renegociações e inspirar decisões que aliviem a carga emocional e financeira. É a oportunidade coletiva de transformação”.

Dentre as novidades desta edição, Brum citou a GurIA, ferramenta que auxilia os visitantes na circulação pelo parque, facilitando o acesso à programação e aos espaços, além da infraestrutura renovada, com ampliação das vagas de estacionamento e criação de novos ambientes de convivência.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, também ressaltou a relevância da agricultura familiar:

“A Expointer é um retrato fiel do que o Rio Grande do Sul é: força, tradição, inovação e coragem. Destaco um espaço que traduz a alma desta feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar. Dos 365 mil estabelecimentos agropecuários, 293 mil são da agricultura familiar, um número que fala por si. É a base da nossa produção, da nossa economia e da identidade do povo gaúcho. Mesmo em momentos difíceis, tem mostrado que é o caminho para o desenvolvimento, a geração de renda e a retomada da confiança”.

Homenagens

Durante a cerimônia, também foram entregues as medalhas Assis Brasil, condecoração instituída em memória do mestre do ruralismo brasileiro Joaquim Francisco de Assis Brasil. A honraria é destinada a pessoas que se destacaram por serviços excepcionais à agricultura e à pecuária, sendo concedida anualmente na abertura oficial da Expointer.

Neste ano, foram homenageadas as seguintes personalidades:

– Paulo Roberto da Silva – engenheiro-agrônomo.
– Marcos Tang – presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).
– Leonardo Lamachia – presidente da OAB-RS.

A solenidade começou com a execução do Hino Nacional pela banda marcial da Brigada Militar, acompanhada pelos cantores Pirisca Grecco e Ariane Winkler. Com apresentações de grupos de dança e música típicos, o evento enalteceu a força do campo do Rio Grande do Sul para enfrentar obstáculos, superar crises e se reerguer, sempre com o olhar voltado para o futuro.

A Expointer prossegue até domingo (7/9), reunindo produtores, visitantes e expositores em um dos maiores encontros do agronegócio e da tradição gaúcha no Brasil.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Programa estadual prevê diagnóstico da saúde de caminhoneiros para redução de acidentes nas estradas do RS
Mesmo com anúncio de R$ 12 bilhões do governo federal ao agronegócio gaúcho, abertura oficial da Expointer é marcada por vaias
https://www.osul.com.br/na-abertura-oficial-da-48a-expointer-governador-gaucho-enaltece-o-agronegocio-do-rs/ Na abertura oficial da 48ª Expointer, governador gaúcho enaltece o agronegócio do RS 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Anistia: dos mais de 1,4 mil presos do 8 de Janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar
Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Pode te interessar

Expointer Expointer de 2025 bate recorde de público de todas as edições

Expointer CRMV-RS eo Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco

Agro Presidente da ABPA lidera debate global para evitar fechamento de mercados

Agro Líder em fornecimento de calcário agrícola, FIDA projeta crescimento do setor na Expointer