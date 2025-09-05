Rio Grande do Sul Na abertura oficial da 48ª Expointer, governador gaúcho enaltece o agronegócio do RS

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

projetou um futuro de fortalecimento da atividade no campo. (Foto: Maurício Tonetto/Ascom-Expointer)

A abertura oficial da 48ª Expointer, realizada nessa sexta-feira (5) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, destacou a importância e as possibilidades de um futuro promissor ao agronegócio gaúcho. Em seu discurso, o governador Eduardo Leite enalteceu o segmento e projetou um futuro de fortalecimento da atividade no campo, além de mencionar ações em apoio à categoria.

“A Expointer é o momento de celebrar tudo o que temos de melhor no campo: a nossa capacidade de produzir, inovar e gerar riqueza. Mas é também o espaço de ouvir e valorizar as demandas legítimas dos nossos produtores, que sustentam o desenvolvimento do Rio Grande e do Brasil”, ressaltou.

Ele prosseguiu: “A dor dos nossos produtores é real, marcada por dívidas que se acumularam depois de sucessivas estiagens. Essas demandas justas não podem ser ofuscadas ou capturadas por tentativas de capitalização político-eleitoral, porque o que está em jogo é o futuro do nosso agro e da nossa economia”.

No encontro, Leite também ressaltou os avanços entregues pelo Estado nos últimos anos. Entre as medidas, citou:

– redução de 50% no crime de abigeato, com a criação de delegacias e patrulhas especializadas para proteger propriedades rurais;

– retomada da capacidade de investimentos em estradas;

– desburocratização de projetos de irrigação;

– a execução do maior programa de recuperação e enriquecimento de solos da história do Estado.

O vice-governador Gabriel Souza e os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também participaram do evento. O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, reforçou o papel da Expointer como espaço de transformação e de esperança:

“Cada dívida não paga, cada safra perdida é também um golpe no coração do produtor que se considera responsável pela família e teme falhar em seu papel. Mas hoje não estamos aqui para nos afundar na dor, e sim para transformá-la em força. A Expointer existe para isso, ser o palco onde a esperança se faz presente, a recuperação encontra elementos concretos, a solidariedade e as soluções começam a germinar. É um ambiente para reconectar laços, promover renegociações e inspirar decisões que aliviem a carga emocional e financeira. É a oportunidade coletiva de transformação”.

Dentre as novidades desta edição, Brum citou a GurIA, ferramenta que auxilia os visitantes na circulação pelo parque, facilitando o acesso à programação e aos espaços, além da infraestrutura renovada, com ampliação das vagas de estacionamento e criação de novos ambientes de convivência.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, também ressaltou a relevância da agricultura familiar:

“A Expointer é um retrato fiel do que o Rio Grande do Sul é: força, tradição, inovação e coragem. Destaco um espaço que traduz a alma desta feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar. Dos 365 mil estabelecimentos agropecuários, 293 mil são da agricultura familiar, um número que fala por si. É a base da nossa produção, da nossa economia e da identidade do povo gaúcho. Mesmo em momentos difíceis, tem mostrado que é o caminho para o desenvolvimento, a geração de renda e a retomada da confiança”.

Homenagens

Durante a cerimônia, também foram entregues as medalhas Assis Brasil, condecoração instituída em memória do mestre do ruralismo brasileiro Joaquim Francisco de Assis Brasil. A honraria é destinada a pessoas que se destacaram por serviços excepcionais à agricultura e à pecuária, sendo concedida anualmente na abertura oficial da Expointer.

Neste ano, foram homenageadas as seguintes personalidades:

– Paulo Roberto da Silva – engenheiro-agrônomo.

– Marcos Tang – presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).

– Leonardo Lamachia – presidente da OAB-RS.

A solenidade começou com a execução do Hino Nacional pela banda marcial da Brigada Militar, acompanhada pelos cantores Pirisca Grecco e Ariane Winkler. Com apresentações de grupos de dança e música típicos, o evento enalteceu a força do campo do Rio Grande do Sul para enfrentar obstáculos, superar crises e se reerguer, sempre com o olhar voltado para o futuro.

A Expointer prossegue até domingo (7/9), reunindo produtores, visitantes e expositores em um dos maiores encontros do agronegócio e da tradição gaúcha no Brasil.

(Marcello Campos)

