Rio Grande do Sul Programa Juro Zero RS entra em operação no Estado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os limites de crédito são de até R$ 10 mil para microempreendedores individuais, R$ 30 mil para microempresas e R$ 100 mil para empresas de pequeno porte Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Os limites de crédito são de até R$ 10 mil para microempreendedores individuais, R$ 30 mil para microempresas e R$ 100 mil para empresas de pequeno porte. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa Juro Zero RS do Avançar no Desenvolvimento Econômico entrou em operação nesta terça-feira (1º). Promovido pelo governo gaúcho em parceria com bancos de fomento e instituições parceiras, o programa permite empréstimos para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com juros subsidiados pelo Estado.

Para viabilizar o programa, o governo aportou R$ 100 milhões para pagar os juros das operações no BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento e cooperativas conveniadas, que deverão injetar até R$ 600 milhões na economia gaúcha por meio de 23 mil operações.

Os limites de crédito são de até R$ 10 mil para microempreendedores individuais, R$ 30 mil para microempresas e R$ 100 mil para empresas de pequeno porte. Todos têm carência de três meses. O prazo para amortização do microempreendedor individual é de 12 meses, enquanto as outras duas terão 33 meses para quitar o financiamento.

Para aderir ao programa de empréstimo com juros subsidiados pelo governo do Estado junto ao Badesul, as empresas devem solicitar o financiamento pelo site www.badesul.com.br ou presencialmente nas agências do Sicredi. Pelo BRDE, os interessados podem solicitar por meio das cooperativas vinculadas aos sistemas Cresol, Sicredi, Siboob e Unicred.

Além da possibilidade de acesso ao crédito, os empreendedores que aderirem ao programa Juro Zero também terão a oportunidade de receber consultoria e treinamentos do Sebrae.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul