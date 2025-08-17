Domingo, 17 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Programa “MEI RS Calamidades” já destinou quase R$ 100 milhões a microempresários gaúchos prejudicados por enchentes

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Investimento total de até R$ 154 milhões prevê apoio a 34 mil empreendedores.(Foto: Freepik)

Desenvolvido pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) no âmbito do “Plano Rio Grande”, o programa “MEI RS Calamidades” já destinou mais de R$ 96 milhões a microempreendedores individuais afetados pelas enchentes de maio do ano passado. Trata-se de uma das maiores iniciativas já realizadas em apoio ao segmento no Estado.

O programa conta com um investimento de até R$ 154 milhões para apoiar mais de 34 mil microempreendedores atingidos pelas enchentes de 2024. Desse total, mais de R$ 96 milhões foram aplicados na primeira fase e outros R$ 58 milhões serão liberados na segunda etapa, beneficiando mais 12 mil MEI com auxílio de até R$ 3 mil e uma consultoria personalizada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Por meio da iniciativa são disponibilizados até R$ 3 mil em auxílio financeiro e uma consultoria individual gratuita e totalmente on-line, com nove horas de duração. A capacitação aborda temas como plano de negócios, marketing e vendas, gestão de custos e formação de preços, fornecendo ferramentas práticas para melhorar a gestão e fortalecer a retomada dos negócios.

O benefício financeiro é pago em duas parcelas, sendo que a segunda é condicionada à participação e conclusão da consultoria, garantindo que o empreendedor não apenas receba o recurso, mas também adquira conhecimento para gerir melhor o seu negócio.

A finalidade é não apenas reparar danos imediatos. Trata-se, também, de fortalecer a gestão e a capacidade de retomada dos negócios, gerando renda e sustentabilidade. Para participar, é necessário atender aos requisitos previstos no edital, disponível no site da STDP, onde também é possível realizar a inscrição. Endereço: trabalho.rs.gov.br.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, ressalta que a iniciativa representa um importante reforço no processo de reconstrução econômica do Estado:

“Não se trata apenas de um auxílio. O microempreendedorismo é essencial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, já que movimenta a economia, gera renda e cria empregos. Por isso, a necessidade de ações como o ‘MEI RS Calamidades’, que possibilita a qualificação dos profissionais, , além de aportar o recurso”.

“MEI RS Calamidades 1”

Voltado aos empreendedores afetados na primeira fase das enchentes, o programa já apresenta números que mostram seu impacto direto na retomada econômica:

– 22.671 contemplados.
– 9.717 inscritos na consultoria.
– 9.315 já concluíram a consultoria.
– 20.505 receberam a primeira parcela do auxílio.
– 8.581 receberam a segunda parcela.

“MEI RS Calamidades 2”

Lançada como resposta a novos impactos das chuvas, a segunda edição do programa também vem alcançando milhares de empreendedores:

– 21.696 elegíveis.
– 20.163 inscritos.
– 4.488 inscritos na consultoria.
– 846 já concluíram a consultoria.
– 4.717 receberam a primeira parcela.
– 461 receberam a segunda parcela.

(Marcello Campos)

Leilão do Detran tem mais de 400 veículos e sucatas da Serra Gaúcha nesta quarta-feira
