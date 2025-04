Acontece Programa Moda Alegre é destaque no South Summit Brasil 2025

A CEO Tainá Vidal apresentou o projeto, que já mudou em torno de 500 mulheres de mais de 25 comunidades. Foto: Divulgação A CEO Tainá Vidal apresentou o projeto, que já mudou em torno de 500 mulheres de mais de 25 comunidades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Durante o South Summit Brasil 2025, em Porto Alegre, o BRDE, o CAF e a AFD assinaram uma Declaração Conjunta por ações em responsabilidade social, de gênero, ambiental e climática.

O Programa Moda Alegre foi destaque como case de sucesso. A CEO Tainá Vidal apresentou o projeto, que já mudou em torno de 500 mulheres de mais de 25 comunidades, muitas das regiões atingidas pelas enchentes em 2024 no Rio Grande do Sul, por meio do empreendedorismo na moda, educação, geração de renda e valorização pessoal.

Tainá apresentou a trajetória do projeto que atua há oito anos promovendo o empreendedorismo feminino no setor da moda, com base em três pilares: educação, geração de renda e valorização pessoal.

O documento estabelece diretrizes para ampliar o impacto positivo de projetos apoiados pelas instituições, com foco em inclusão social, equidade de gênero, sustentabilidade ambiental e resiliência climática.

A assinatura reuniu lideranças do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), representado pelo presidente Ranolfo Vieira Júnior e pelo diretor de Planejamento Leonardo Busatto; do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), representado pela chefe da Representação no Brasil, Estefanía Laterza; e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), representada pelo diretor adjunto Léo Gaborit.

