Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Atividade terá seleção de candidatas na próxima segunda-feira. (Foto: Divulgação)

Na próxima segunda-feira (16), a Organização Não Governamental (ONG) Mulher em Construção e a empresa paulista Estúdio Sarasá – especializada em conservação de patrimônio histórico – vão oferecer 60 vagas de trabalho a mulheres interessadas em treinamento para obra de restauração de prédios tombados em Porto Alegre. A atividade é remunerada.

O cadastro será realizado pessoalmente na sede local do Sistema Nacional de Emprego (Sine), localizada na esquina da avenida Mauá com travessa Sepúlveda (próximo à Praça da Alfândega), no Centro da capital gaúcha. O evento é aberto, mas com limite de 30 lugares por turno:

– Primeira turma de entrevistas: manhã (8h30min às 10h30min).

– Segunda turma de entrevistas: tarde (13h30min às 15h30min).

Como funciona

É necessário levar currículo. Durante o encontro, as mulheres conhecerão as ações desenvolvidas pelas duas entidades promotoras da iniciativa. Também será explicado o funcionamento do programa de trabalho de restauração, que tem início previsto para o mês que vem.

Nesta fase inicial de seleção, serão escolhidas 20 participantes, preferencialmente moradoras de cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre e com experiência em obras, seja como pedreira, marceneira, carpinteira etc. Quem não for escolhido desta vez poderá ser chamado em edições posteriores.

“A falta de prática não é critério de exclusão”, ressaltam os organizadores. “As exigências efetivas são o desejo de aprender, o interesse de atuar em serviços de conservação e restauro de bens culturais do Centro da cidade, vontade e comprometimento com o trabalho a ser desenvolvido em fachadas e seus elementos construtivos.

O expediente anunciado é de segunda à quinta-feira, das 7h ao meio-dia e das 13h às 17h – às sextas-feiras, vai das 7h ao meio-dia e das 13h às 16h. O salário é de R$ 1.700, mais vale-refeição e vale-transporte. Informações complementares com Fátima, pelo telefone é (51) 9954-86-137.

A ONG

A ONG Mulher em Construção tem por objetivo desenvolver cursos de formação na área da construção civil para mulheres, bem como promover autonomia, cidadania e empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de violência doméstica, inserir mão-de-obra feminina em um mercado de trabalho predominantemente masculino, contribuindo para reduzir a desigualdade e a discriminação de gênero.

(Marcello Campos)

