Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Também serão abertas as inscrições para o programa, que poderão ser feitas no site da prefeitura de Canoas até 21 de novembro. Foto: Divulgação Também serão abertas as inscrições para o programa, que poderão ser feitas no site da prefeitura de Canoas até 21 de novembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de Canoas lança, nesta quarta-feira (10), o programa Oportunidade Canoense, que vai fornecer passagens de ônibus a quem está em busca de uma vaga de emprego. A meta é beneficiar até dez mil pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Ao todo, serão disponibilizadas 80 passagens para cada selecionado, através do cartão TEU.

No dia do lançamento, também abrem as inscrições online para o programa. Interessados devem acessar o site da prefeitura, a partir das 9h, e preencher formulário até 21 de novembro. Quem não puder fazer a inscrição pela internet, poderá realizar de forma presencial, de 16 a 19 de novembro, em quatro escolas do município, das 9h às 17h. Os endereços podem ser conferidos abaixo.

Requisitos

Para participar, o interessado deve estar desempregado; ser maior de 18 anos; residir em Canoas; ter renda familiar per capita de até um salário mínimo; e estar com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia. Além disso, também precisa ter inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), que pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua casa.

O programa Oportunidade Canoense integra as 11 medidas definidas no Plano de Reestruturação do Transporte Público de Canoas.

Confira os locais para fazer as inscrições de forma presencial de 16 a 19 de novembro:

Horário: 9h às 17h

Região Nordeste – EMEF ERNA WURTH – CAIC – Avenida Dezessete de Abril, 430, Bairro Guajuviras

Região Noroeste – EMEF PROF. TIAGO WÜRTH – Av. Rio Grande do Sul, 4.340 – Bairro Mathias Velho

Região Sudeste – EMEF PERNAMBUCO – Rua Capistrano de Abreu, 1.721, Bairro Niterói

Região Sudoeste – EMEF DR. NELSON PAIM TERRA – Rua Primavera, 1.676, Bairro Rio Branco.

