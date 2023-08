Expointer Programação da Expointer 2023 celebra os 60 anos da Associação Brasileira de Angus

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

No domingo (27), a partir das 8h, será feita a entrada dos animais rústicos e a admissão dos animais de argola. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Workshop, julgamentos, vitrines da carne e muito mais está na programação dos 60 anos da Associação Brasileira de Angus e 20 anos do Programa Carne Angus Certificada durante a Expointer 2023, entre os dias 26 de agosto a 3 de setembro, em Esteio (RS). A expectativa é de público recorde em um cenário de inovação, networking e muita comemoração.

“Chegando mais uma Expointer, e a Angus está de portas abertas, muito feliz em poder receber todos os nossos associados, admiradores da raça e da nossa carne. São 60 anos de trajetória da Associação Brasileira de Angus e 20 anos do Programa Carne Angus Certificada com muitas conquistas. É uma honra receber nossos sócios, e criadores, que fazem um trabalho excepcional de melhoramento genético para que a nossa raça possa evoluir cada dia mais, e poder mostrar o que temos de melhor nas pistas de um evento ímpar como é a Expointer. Uma pista seletiva e que eleva o patamar de genética do Brasil, mostrando as novas linhagens e traçando o futuro da raça e carne Angus”, celebra a presidente da Angus, Mariana Tellechea.

Julgamentos Angus e Ultrablack

No domingo (27), a partir das 8h, será feita a entrada dos animais rústicos e a admissão dos animais de argola. Na segunda-feira (28), ocorrerá a admissão dos rústicos.

Os animais rústicos Angus e Ultrablack irão para a pista de julgamento, sob a avaliação do especialista uruguaio Juan Marcos Berrutti, a partir das 10h da terça-feira, dia 29 de agosto. Já os de argola Angus e Ultrablack vão para a pista na quarta-feira, dia 30 de agosto, a partir das 10h.

“Estamos com animais cada vez mais precoces, com mais carne, um melhor acabamento de carcaça. É um momento único de encontrar os amigos, trocar experiências e celebrar a grande Expointer que será este ano de 2023”, celebra a presidente.

Programação da Carne Angus Certificada

A programação da Carne Angus Certificada começa no sábado, com o início da Vitrine da Carne Gaúcha, com o Bassi Angus da Marfrig servindo aos apreciadores da carne de qualidade uma Saltimboca de Alcatra com Carne Angus Certificada. Ao todo, os frigoríficos parceiros vão servir cinco pratos distintos durante a semana, sempre com Carne Angus Certificada.

O projeto faz parte da Vitrine da Carne Gaúcha, uma iniciativa da Farsul, para conectar todos os elos da cadeia produtiva da carne: do pecuarista ao consumidor. Estreou na Expointer 2009 e até hoje leva para o público da Expointer informações sobre a carne gaúcha, sua qualidade, seus diferenciais e possibilidades de preparo, além da interação com o público presente e as associações de raças. Desde então, percorre feiras, eventos e espaços de debates.

Na segunda-feira, dia 28 de agosto, no auditório da Federacite, será realizado o Workshop Ciclo Pecuário: Oportunidades em Tempos Desafiadores, com a participação de Lygia Pimentel, da Agrifatto Consultoria, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, e o diretor do Frigorífico Coqueiro, Luiz Roberto Saalfeld, a partir das 17h.

