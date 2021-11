Últimas Programação Rádio Grenal 10 anos! Emissora da Rede Pampa divulga calendário comemorativo

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Luciano Hocsman (ao centro), ladeado por Alexandre Gadret e Marjana Vargas (à direita) e Paulo Sérgio Pinto e Sabrina Freitas (à esquerda).

Foi dado o “pontapé” inicial para os 10 anos da Rádio Grenal! A data de aniversário da emissora da Rede Pampa é 28 de maio de 2022, mas o planejamento para a grande comemoração que marcará a data teve início nesta terça-feira, 17 de novembro.

O Presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, esteve na sede da Rede Pampa para conhecer a programação e foi recebido pelo Presidente, Alexandre Gadret; pelo Vice, Paulo Sérgio Pinto; pela Diretora de Conteúdo, Marjana Vargas e pela Gerente de Comunicação, Sabrina Freitas.

Como parte dos eventos comemorativos aos 10 anos, a Rádio Grenal terá um estúdio móvel de onde serão realizados programas transmitidos de diferentes locais de Porto Alegre. Os ouvintes poderão participar ativamente através de diferentes promoções diárias. E não para por aí: muitos eventos serão divulgados em breve e prometem agitar gremistas e colorados no Mundo inteiro!

Sobre a Rádio Grenal

Em 28 de maio de 2012, estreava uma proposta inédita no rádio Mundial. A Rádio Grenal começava a transmitir uma programação inteiramente ao vivo, durante 24 horas do dia, com todas as informações sobre os dois times de futebol sediados em Porto Alegre e ambos campeões do Mundo: Grêmio e Internacional.

Não só no tema, o pioneirismo da Rádio Grenal se deu em diversas áreas:

– na interatividade ininterrupta com os ouvintes;

– no intenso uso das redes sociais com conteúdos inéditos;

– na transmissão pelas redes sociais da atuação das equipes nos programas do estúdio e direto dos estádios nas jornadas esportivas;

– na criação de APP exclusivo;

– comunicadores identificados com Grêmio e Internacional, entre outras inovações.

As jornadas esportivas da Rádio Grenal se destacam pela vibração contagiante na transmissão das partidas que envolvem Grêmio e Internacional e com esta fórmula a “Rede Grenal de Emissoras” conquistou cerca de 100 rádios do Brasil e exterior que retransmitem o sinal da 95,9 FM durante todos os jogos.

Ao completar 10 anos, em maio de 2022, a Rádio Grenal está consolidada e posicionada entre as mais ouvidas, vistas e seguidas do Rio Grande do Sul. A Rádio “apaixonada pelo futebol” conquistou premiações de destaque e conta com uma equipe mesclada por nomes consagrados da crônica esportiva e jovens talentos.

Como sintonizar a Rádio Grenal:

95,9 FM

Site: www.radiogrenal.com.br

Aplicativo Rádio Grenal

Canal 300 da Claro Net

YouTube: Rádio Grenal

Facebook: radiogrenaloficial

Instagram: @rdgrenal

Twitter: @rdgrenal

