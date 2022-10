Política Progressistas apoiarão Onyx Lorenzoni no segundo turno da eleição para o governo gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Mais cedo, o candidato do partido ao cargo, Luis Carlos Heinze, já havia declarado seu apoio pessoal ao candidato bolsonarista Foto: Divulgação Mais cedo, o candidato do partido ao cargo, Luis Carlos Heinze, já havia declarado seu apoio pessoal ao candidato bolsonarista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira (5), o Progressistas (PP) gaúcho decidiu apoiar o candidato Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno da eleição para governador no Rio Grande do Sul. A decisão foi por aclamação. Mais cedo, o candidato do partido ao cargo, Luis Carlos Heinze, já havia declarado seu apoio pessoal ao candidato bolsonarista.

Contudo, houve uma nota da bancada de deputados estaduais que recomendava apoio ao candidato do PL “respeitando aqueles que optarem por outra posição”. A manifestação foi entendida por alguns como apoio a Leite, mas acabou retirada da resolução oficial.

Base do governo

Apesar de ter feito parte da base do governo Eduardo Leite (PSDB), adversário de Onyx no pleito, prevaleceu a vontade da maior parte da base do partido, mais próxima de Onyx em razão da identificação com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sanções

O presidente do PP, Celso Bernardi, informou que os filiados que fizerem campanha para o tucano poderão ser alvo de sanções se houver denúncias à comissão de ética do partido. Mais cedo, o senador Luis Carlos Heinze, que concorreu a governador pelo PP e ficou em quarto lugar, com 4,28% dos votos, já havia anunciado que estaria ao lado de Onyx no segundo turno.

