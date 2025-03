Bruno Laux Projeto amplia reserva de vagas de estacionamento e de assentos no transporte coletivo para idosos

Por Bruno Laux | 5 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reserva para idosos

O deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) protocolou um projeto de lei que aumenta de 10% para 15% a reserva para pessoas idosas nos assentos de transportes coletivos e nas vagas de estacionamentos públicos. O parlamentar paranaense argumenta que a proposta se baseia no cenário de envelhecimento da população brasileira verificado nos últimos anos, em paralelo ao aumento da expectativa de vida no país. Hauly relata que estudos recentes indicam que, até 2050, mais de 30% da população brasileira á 60 anos ou mais.

Avaliação hospitalar

A Comissão Especial para Avaliar a Equidade no Serviço Hospitalar do RS vai à Santa Maria nesta quinta-feira para realizar uma audiência pública sobre os hospitais públicos e filantrópicos do município e da 4ª Coordenação Regional de Saúde. Presidido pelo deputado Cláudio Tatsch (PL), o colegiado pretende debater a situação das unidades de saúde e tratar de proposta para o equilíbrio financeiro e a melhoria do atendimento nos locais. A partir da discussão no município e em demais regiões do RS, o grupo visa traçar um diagnóstico detalhado da situação de unidades hospitalares do Estado que enfrentam graves dificuldades financeiras, e que, atualmente, vêm trabalhando com tabela defasada, revisada há mais anos.

Rainhas negras

O Espaço Deputado Carlos Santos, no Palácio Farroupilha, recebe até o próximo dia ço a Exposição Rainhas dos Clubes Sociais Negros: beleza negra, identidades e representações. Promovida em parceria entre a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha e o Museu Júlio de Castilhos, a mostra apresenta o protagonismo e o pensamento das mulheres negras que conquistaram títulos em certames de beleza em espaços do gênero do Brasil e do Uruguai.

Feminicídio e violência

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha vai sediar no próximo dia ço a audiência pública “Feminicídio e Violência éstica”. Articulado pelo deputado Airton Lima (Podemos), o evento reunirá as deputadas estaduais do RS e representantes de entidades e instituições em um espaço de escuta e proposição de medidas que visam fortalecer a rede de proteção às vítimas, garantindo a aplicação eficaz da legislação vigente e fomentando novas políticas públicas. A iniciativa integra um conjunto de 27 audiências públicas sobre direitos humanos e segurança articuladas pelo parlamentar, que busca ampliar o debate, mobilizando órgãos competentes, sociedade civil e especialistas para discutir medidas eficazes de combate ao feminicídio e à violência éstica.

Trabalho para estrangeiros

O mercado de trabalho formal do Brasil atingiu, ao longo de 2024, um saldo positivo de 71 mil vagas ocupadas por estrangeiros. O resultado, identificado em um levantamento da FecomercioSP, realizado com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, representa um número 50,1% maior do que o registrado em 2023. Segundo o estudo, os haitianos, paraguaios, argentinos e cubanos estiveram entre os trabalhadores do exterior mais presentes no mercado brasileiro, com atuação majoritária nos setores da indústria de transformação, do comércio e de reparação de veículos.

