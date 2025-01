Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Projeto é direcionado a 237 comunidades em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O projeto Bota-fora, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), segue da terça-feira (28) até a quinta-feira (30) em 12 comunidades de Porto Alegre. A ação começa às 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. O projeto atende 237 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

De acordo com o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, a retomada do projeto em 2025 reforça a importância da gestão adequada de resíduos para a sustentabilidade urbana. “O Bota-Fora é uma oportunidade para recomeçarmos o ano com foco na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida nas comunidades atendidas. Nossa meta é garantir que esses resíduos sejam descartados de forma correta e segura, evitando danos ao meio ambiente e à infraestrutura da cidade”, destaca.

Programação

Terça-feira, 28: Bastillanas (Cascata), Casca Alpina (Glória), Teresina (Medianeira), Ângelo Corso (Cavalhada) e Francisco do Prado (Cavalhada);

Quarta-feira, 29: AJ Renner (Farrapos), Mário Quintana (Farrapos), Maria Bastos (Coronel Aparício Borges) e Arado Velho (Belém Novo);

Quinta-feira, 30: Liberdade (Farrapos), Tecnológica (Farrapos) e Tecnológica (Jardim Carvalho).

Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades de Porto Alegre nesta semana

