Porto Alegre Projeto Bota-fora atende 15 comunidades de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. Foto: Luciano Lanes/PMPA

O projeto Bota-fora segue desta terça-feira (19) até a sexta-feira (22) em 15 comunidades de Porto Alegre. A ação começa às 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. O projeto, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), atende cerca de 200 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

De acordo com o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, a iniciativa integra um sistema oferecido pelo DMLU para facilitar a disponibilização adequada dos materiais.

“O DMLU oferece várias opções para o recolhimento desses resíduos mais volumosos, como coletas pagas ou a entrega gratuita em um dos nossos Ecopontos. No entanto, sabemos que muitas vezes é difícil para alguns moradores dessas comunidades utilizarem os serviços, seja por dificuldade de deslocamento ou até mesmo por mesmo por questões financeiras,” destaca Hundertmarker.

“O Bota-Fora oportuniza que os cidadãos realizem o descarte correto de materiais e resíduos, que poderiam formar focos irregulares de lixo. Seguiremos vigilantes e fiscalizadores dos serviços prestados à população, com foco na zeladoria da cidade”, ressalta o secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Programação

Terça-feira: Bosques (Cavalhada), Loteamento Cavalhada (Cavalhada), Monte Cristo (Vila Nova) e Morro Alto (Ipanema)

Quarta-feira: Agrovet (Agronomia), Chácara do Banco (Restinga), Grécia (Jardim Carvalho) e Ipiranga 10500 (Jardim Carvalho)

Quinta-feira: Jardim do Verde (Mário Quintana), Jardim Floresta (Extrema), Jardim Protásio Alves II (Mário Quintana), Quilombo Silva (Três Figueiras) e Safira (Mário Quintana)

Sexta-feira: Ceres (Partenon) e Montepio (Mário Quintana)

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão distribuídas pela cidade.

