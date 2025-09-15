Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende cinco comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU

Foto: Cristine Rochol/PMPA
A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), atende cinco comunidades nesta semana em Porto Alegre. Os trabalhos iniciam nesta terça-feira (16) e prosseguem até quinta-feira (18), sempre a partir das 8h.

A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, entre outros objetos volumosos. Isso evita que os materiais descartados irregularmente obstruam arroios e bocas de lobo, causando alagamentos.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior ou até as 7h30min do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação por comunidades:

Terça-feira (16): Tronco 2 (Santa Tereza), Parque Belém (Belém Velho) e Vila 1º de Maio Sul (Cascata).

Quarta-feira (17): Ipê 1 e 2 (Jardim Carvalho).

Quinta-feira (18): Mapa 1 e 2 (Lomba do Pinheiro).

tags: boas noticias

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Mesmo sem um texto acordado, PL aposta em tramitação rápida da proposta de anistia no Congresso
Rússia diz que a Otan está “lutando” contra o país ao fornecer ajuda militar à Ucrânia
https://www.osul.com.br/projeto-bota-fora-atende-cinco-comunidades-nesta-semana-em-porto-alegre-6/ Projeto Bota-Fora atende cinco comunidades nesta semana em Porto Alegre 2025-09-15
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Mais de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos
Mundo Rússia diz que a Otan está “lutando” contra o país ao fornecer ajuda militar à Ucrânia
Política Mesmo sem um texto acordado, PL aposta em tramitação rápida da proposta de anistia no Congresso
Mundo Trump afirma que, se necessário, vai declarar estado de emergência em Washington
Política Condenação de Bolsonaro: ainda não começou a valer o prazo para recorrer da decisão
Inter Fora de casa no Brasileirão, Inter foi goleado pelo Palmeiras: 4 a 1
Política Bolsonaro entra para a lista de dez chefes de Estado no mundo condenados por romper regimes políticos
Mundo Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos
Grêmio Na Arena, Grêmio perdeu de 1 a 0 para o Mirassol no Campeonato Brasileiro
Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância
Pode te interessar

Porto Alegre Exposição em Porto Alegre celebra os 20 anos do livro “Negro em Preto e Branco“

Porto Alegre Porto Alegre tem recorde mensal de autorizações para eventos em espaços públicos

Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.365 oportunidades de emprego

Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva vacinação e atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre