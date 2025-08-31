Domingo, 31 de agosto de 2025

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU

Foto: Cristine Rochol/PMPA
A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre. Os trabalhos iniciam nesta terça-feira (2) e prosseguem até quinta-feira (4), sempre a partir das 8h.

A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos.

Isso evita que os materiais descartados irregularmente obstruam arroios e bocas de lobo, causando alagamentos. Os moradores devem colocar os objetos em frente às residências na noite anterior ou até as 7h30min do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação por comunidades

Terça-feira (2): Chácara do Banco (Restinga), Pedreira Sul (Cristal) e Renascença (Cascata).

Quarta-feira (3): Elo Dourado (Lomba do Pinheiro), Atêmis (Mario Quintana), Mimo de Vênus (Mario Quintana) e Bita (Restinga).

Quinta-feira (4): Alfazema (Morro Santana), Recanto do Sabiá (Mario Quintana) e Timbaúva 1, 2 e 3 (Mario Quintana).

tags: boas noticias

