Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Licitação para a execução das obras definitivas está prevista para o primeiro semestre de 2022 Foto: Divulgação/PMPA Licitação para a execução das obras definitivas está prevista para o primeiro semestre de 2022. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Smmu (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) apresentou na noite de quarta-feira (29), durante encontro virtual, os resultados do projeto da rua João Alfredo – primeira Rua Completa de Porto Alegre. A licitação para a execução das obras definitivas está prevista para o primeiro semestre de 2022.

O conceito de Rua Completa, trazido pela parceria com o WRI Brasil e incorporado ao trabalho técnico da Smmu, através do projeto-piloto de Requalificação da Rua João Alfredo, busca a distribuição do espaço de forma democrática.

A ideia é dar conforto e segurança às pessoas de todas as idades, usuários dos meios de transporte, respeitando o contexto local, a identidade da via e as prioridades da comunidade.

A requalificação de espaços públicos urbanos, em especial os espaços públicos consagrados para a mobilidade – ruas, passeios, calçadões, largos, etc. – tem por objetivo devolver à população seus espaços de circulação e convívio.

Com uma área de intervenção de 15 mil metros quadrados e 650 metros de extensão – desde a av. Loureiro da Silva até a av. Aureliano de Figueiredo Pinto, no bairro Cidade Baixa, o projeto para a rua João Alfredo visa à qualificação do espaço público, buscando a renovação do local, privilegiando a permanência e a circulação de pedestres, interligando a Cidade Baixa com a Orla e o Centro Histórico.

O projeto foi iniciado em 2017 e é composto por duas etapas: o Urbanismo Tático e as Obras Definitivas. O Urbanismo Tático permite testar mudanças no desenho urbano antes da implementação permanente. São mudanças rápidas, reversíveis e de baixo custo, ideais para apresentar os projetos à população e efetuar a medição dos impactos, antes das obras definitivas.

Em 2020, foi publicado o edital para licitação do Projeto Executivo de Requalificação Urbana para a Rua João Alfredo, dando encaminhamento à etapa definitiva. O Projeto Executivo teve início em outubro de 2020, estando agora em fase de finalização.

O diferencial do projeto foi a participação social. Em 2018, a WRI Brasil – em parceria com a prefeitura, realizou uma oficina de participação com representantes da sociedade civil para que todos pudessem conhecer o conceito de Rua Completas e debater os problemas e soluções para aquela localidade e seu entorno.

Em 2019, também foram feitas pesquisas de opinião com os moradores e usuários. A análise dos resultados comprovou a necessidade de mudanças no desenho viário que melhorassem as condições de segurança e acessibilidade para quem circula pela rua.

Dos entrevistados, 91% consideraram que a rua poderia ter mais travessias de pedestres, 95% acreditavam que as bicicletas deveriam ser priorizadas no trânsito e 100% entenderam que a qualidade das calçadas não era boa.

Com o trabalho de urbanismo tático finalizado em 2019, percebeu-se uma diminuição considerável de sinistros naquela localidade – 43%. A Smmu acredita que, após a conclusão do projeto, a rua João Alfredo se tornará o modelo de rua que todos os porto-alegrenses gostariam de ter em seu bairro – tanto pelo embelezamento como pela arborização e espaços públicos que poderão ser compartilhados.

