Rio Grande do Sul Projeto de fábrica de aviões em Guaíba prevê a geração de 1.500 empregos diretos

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

Acordo prevê que a Aeormot pague ao Estado, mensalmente, o valor correspondente à reserva da área pelo período de 12 meses Foto: Grégori Bertó / Palácio Piratini Empresa e governo gaúcho firmaram acordo para uso de terreno com 250 hectares. (Foto: Divulgação/Aeromot) Foto: Grégori Bertó / Palácio Piratini

Durante reunião com representantes do governo gaúcho e Assembleia Legislativa, dirigentes da Aeromot Aeronaves e Motores atualizaram informações sobre o andamento do projeto de instalação de uma unidade industrial em área de 250 metros-quadrados na cidade de Guaíba (Região Carbonífera), produzindo aviões e componentes. A expectativa é de geração de ao menos 1.500 empregos diretos.

O presidente da empresa, Guilherme Cunha, ressaltou que o investimento total será superior a R$ 300 milhões, incluindo R$ 80 milhões já na primeira fase. Ele estava acompanhado de sua vice, Cristiane Cunha.

Participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, seu adjunto Roger Pozzi, os deputados estaduais Thiago Duarte (União Brasil) e Marcus Vinícius (PP), além do ex-deputado federal Jerônimo Goergen.

A cessão de uso oneroso de terreno, no Distrito Industrial do município vizinho a Porto Alegre, foi assinada pelo governo do Rio Grande do Sul em setembro do ano passado, a fim de permitir a realização de estudos técnicos de viabilidade para a construção de um centro de desenvolvimento tecnológico e de montagem de aviões.

Thiago Duarte, que tem acompanhado todas as etapas, destacou a importância da uma fábrica de aviões: “Além da geração de empregos, o Estado receberá uma indústria de ponta e com alto valor agregado, sem contar com a atração de novos investimentos”.

Detalhes

A iniciativa também prevê estudos de viabilidade sobre instalação de pista de pouso e centro tecnológico. Conforme os termos do acordo, durante um ano a empresa pagará mensalmente ao Estado o valor correspondente à reserva da área, como uma espécie de aluguel.

Esse montante poderá ser abatido do valor total do terreno, caso sejam cumpridos os requisitos legais referentes ao projeto e haja interesse na aquisição da área. O prazo de vigência poderá ser prorrogado a pedido da Aeromot.

Dentre os modelos a serem fabricados estão aviões e helicópteros destinados a polícias, com fuselagem blindada e sistema de monitoramento com sensores diurno, noturno e infravermelho.

Esse é o primeiro “empréstimo” de um espaço do governo para análises prévias com tal perfil. “A medida faz parte do empenho em desburocratizar processos e fortalecer ainda mais a atração de investimentos e empresas para o Estado”, ressaltou na ocasião um texto divulgado pelo Palácio Piratini.

A Aeromot havia protocolado em maio de 2022 uma carta-consulta sobre incentivos no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul (Proedi-RS). No final do mês seguinte, assinou com o governo gaúcho um protocolo de intenções para viabilizar investimento inicial de R$ 70 milhões, projeção que acabou atualizada para R$ 300 milhões.

Experiência de 55 anos

Presente no setor desde 1967, a Aeromot tem a sua sede no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e filial no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Em seu site, define-se como “líder nacional na realização de projetos de monitoramento aéreo e uma das principais empresas brasileiras no ramo da aviação, com clientes e operações em todo o território nacional, fornecendo soluções tecnológicas e diferenciadas para os mais diversos segmentos”.

A empresa acrescenta: “Especializou-se na manutenção e distribuição de aeronaves, formando parcerias e alianças estratégicas para a venda com os principais fabricantes de aeronaves de asas fixas, rotativas e aeronaves não tripuladas no Brasil. Além disso, fornece componentes aeronáuticos e equipamentos de segurança”.

(Marcello Campos)

