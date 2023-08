Colunistas Projeto do senador Mourão garante excedentes de energia para entidades assistenciais

Por Flavio Pereira | 11 de agosto de 2023

Senador Hamilton Mourão (Republicanos). (Foto: Divulgação/Senado Federal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

As entidades beneficentes prestadoras de serviços na área de saúde, educação e assistência social. poderão se beneficiar com a cessão de excedentes de energia elétrica. A proposta é do senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos), prevista no projeto de Lei (PL 836/2023) que será votado na próxima terça-feira (15) na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Como a votação terá caráter terminativo, se aprovado, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de passar por apreciação pelo plenário do Senado.

A produção legislativa do senador Mourão tem sido expressiva desde a sua posse em fevereiro deste ano: ele é autor de nove projetos de Lei e de 18 Propostas de Emenda à Constituição (PEC). Durante esse período, Mourão já relatou 34 matérias legislativas nas comissões, apresentando emendas importantes nas áreas de segurança, educação, dentre outras. O total de proposições apresentadas pelo senador gaúcho chega a 133, conforme informações do site do Senado Federal.

Adesão ao governo Lula pode provocar debandada

Em Brasília, a nomeação do deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) como ministro de Lula já é dada como certo; em troca, a legenda deve dar mais sustentação ao petista em votações na Câmara. Caso o Republicanos confirme sua participação o governo Lula, o partido poderá sofrer uma debandada de nomes de peso na politica nacional. Além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do senador gaúcho Hamilton Mourão, estão insatisfeitos com essa situação, o deputado federal Tenente-coronel Zucco, e o deputado estadual Gustavo Victorino, ambos campeões de votos no Rio Grande do Sul..

Governo Lula premia campeão do desmatamento

Só pode ser ironia: Belém do Pará, capital do Estado campeão do desmatamento na Amazônia, foi premiada para ser sede do evento da cúpula do clima das Nações Unidas (COP-30) marcada para 2025. A confirmação do governo Lula se dá no momento em que os satélites do INPE, que monitoram a região Amazônica, demonstram que o Pará desmatou quase 167 mil quilômetros quadrados de floresta, quase 35% de toda a área desmatada nos últimos 30 anos.

Jair Bolsonaro doou R$ 100 mil para viúva de PM assassinado por criminosos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) doou R$ 100.000 à viúva de Patrick Bastos Reis, o soldado do Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) assassinado em 27 de julho, no Guarujá, litoral paulista. As transferências foram realizadas na segunda-feira (7) e terça-feira feira (8) com dois Pix, transferência monetária instantânea, de R$ 50.000 cada. As informações foram publicadas no blog do Lauro Jardim, do O Globo, e confirmadas por Flávio Bolsonaro, em sua rede social do Telegram.

Justiça gaúcha dispõe de recursos para investir em projetos em educação, segurança e saúde

As Comarcas de Pelotas, Soledade, Marau, Garibaldi e Uruguaiana publicaram Editais de Chamada Pública para que entidades, já cadastradas nas Varas de Execuções Criminais, apresentem projetos ou programas de caráter essencial à segurança pública, educação, saúde e meio ambiente ou que atendam a áreas vitais de relevante cunho social, a fim de receberem verbas depositadas a título de penas alternativas. A informação é do Tribunal de Justiça do Estado.

Segurança Pública em alta: Estado anuncia queda nos principais indicadores de violência

O estado comemora a redução nos principais índices de criminalidade, resultado das ações de monitoramento e combate ao crime por parte das forças de segurança. O anúncio foi feito ontem pelo governador Eduardo Leite, em entrevista coletiva na Fecomércio. Julho, na comparação com julho de 2022 fechou com queda nos principais crimes contra a vida e patrimoniais. Os homicídios caíram 25,2%, chegando ao menor número desde 2010. Porto Alegre também teve queda nos homicídios tanto no mês de julho (menos 53,3%) quanto no acumulado desde janeiro (menos 14%). Os latrocínios tiveram queda de 66,7% em julho, em comparação ao mesmo mês no ano passado: Os feminicídios tiveram redução de 10%,e os roubos de veículos tiveram uma redução de 19,4% nas ocorrências, em comparação com o mesmo período no ano passado. De janeiro a agosto, houve o ingresso de mais de mil servidores, entre brigadianos, policiais civis e bombeiros. Além de aumentar o efetivo, em abril, a SSP entregou 160 veículos para as instituições vinculadas, garantindo patrulhamento ostensivo com pelo menos uma viatura nova em cada um dos 497 municípios gaúchos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

