Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

"O mundo do Theo" será apresentado durante evento que acontece de 24 a 25 de março na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre Foto: Divulgação "O mundo do Theo" será apresentado durante evento que acontece de 24 a 25 de março na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Até 2025, quatro a cada 50 crianças serão diagnosticadas com autismo, de acordo com o Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC), dos Estados Unidos, cujas pesquisas são usadas como base de dados pelo Brasil. E o crescimento deste grupo com transtorno de neurodesenvolvimento é um desafio para as redes de ensino do país, sociedade, famílias e professores.

Buscando a inovação dentro da dinâmica educacional e visando à construção de um espaço saudável para o desenvolvimento dos pequenos, o projeto “O mundo do Theo” será apresentado no I Congresso da Educação Inclusiva do Rio Grande do Sul, que acontece de 24 a 25 de março na Assembleia Legislativa. Theo é o personagem herói que faz referência a uma criança autista.

A iniciativa da editora Galeria das Letras já foi implantada nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A ideia é tratar a inclusão de estudantes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) com um novo foco, partindo do princípio de que todas as pessoas são únicas e diferentes, cada uma com as suas singularidades. Neste contexto, a inclusão precisa ser construída dentro e fora da escola, agregando um aprendizado coletivo, onde os familiares também são agentes da transformação.

Entre os objetivos do projeto pedagógico está a formação de habilidades para que as crianças, seus familiares e a comunidade escolar possam desenvolver a comunicação assertiva; senso de comunidade e civilidade; empatia e estado de presença, inclusão e aceitação; cooperação e responsabilidade social; resiliência, respeito e pertencimento; superação do capacitismo; redução de situações de bullying e da evasão escolar; leitura, interpretação e escrita.

A qualificação do professor é a chave do projeto, com livros de orientação didática, formação EAD com certificado de 20 horas e ambiente para troca de experiências. É um trabalho que se estrutura na conexão de interdisciplinaridade e o desenvolvimento de novas metodologias. Trata-se não só de apoio, mas da recomposição da aprendizagem, através da abordagem da identidade, competências emocionais e relações sociais destas crianças.

O congresso, que será realizado no teatro Dante Barone, tem como público-alvo famílias atípicas, educadores, profissionais da saúde, da assistência e da segurança pública, gestores públicos, especialistas, advogados, estudantes e pessoas com deficiência. O evento é organizado pela Associação Mães e Pais pela Democracia (AMPD), Instituto Lagarta Vira Pupa e Federação Brasileira da Síndrome de Down. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível.

