Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Primeiras ruas da cidade ganham placas estilizadas e QR Codes com informações sobre identificações; instalação já está em andamento

A prefeitura de Porto Alegre, por meio do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural, em parceria com o Grupo Imobi, apresenta uma iniciativa para valorizar o patrimônio histórico e cultural da Capital gaúcha.

Começou o projeto intitulado “Ruas que não Andei”, com a instalação de placas das primeiras ruas da cidade, com o intuito de conectar a população aos caminhos tradicionais do Centro Histórico, revelando suas transformações ao longo dos anos. As instalações começaram na terça-feira (15) e seguem a todo vapor.

As placas estão estilizadas em uma elegante cor marrom e acompanhadas por um QR Code. Ao escanear o código, os cidadãos serão redirecionados para conta oficial do projeto (@ruasquenaoandei), que traz informações sobre os nomes das ruas, tanto os antigos quanto os atuais, além de suas respectivas atualizações.

Mais do que uma mera exposição histórica, o projeto almeja traçar uma envolvente linha do tempo, ilustrando a evolução das ruas desde seus primórdios até os dias atuais. Dessa forma, busca-se enriquecer o imaginário da população e resgatar parte da identidade da cidade que, muitas vezes, permanece oculta aos olhos do público.

O projeto “Ruas que não Andei” foi lançado oficialmente na Semana do Patrimônio Histórico Cultural (17 de agosto), e os responsáveis acreditam que ele proporcionará uma experiência enriquecedora de informação e evolução histórica, conectando o presente ao passado e valorizando a herança cultural da cidade.

Para mais informações sobre o projeto e a programação da Semana do Patrimônio Histórico Cultural, acesse o Instagram @ruasquenaoandei.

