Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Por medidas de estrutura e segurança, a prova será limitada a 10 atletas. Foto: Soraya Siviero/Divulgação Por medidas de estrutura e segurança, a prova será limitada a 10 atletas. (Foto: Soraya Siviero/Divulgação) Foto: Soraya Siviero/Divulgação

O projeto “Nadando Pelos Cartões Postais” promove no próximo domingo (8) uma ultramaratona não competitiva na Lagoa do Casamento em Palmares do Sul. Trata-se do “Desafio a Nado Ilha Grande-Foz do Rio Palmares”. Como o nome já diz, a prova consiste nadar de um ponto a outro, num trajeto de 11km, largando em frente à Ilha Grande, e nadando rumo à foz do Rio Palmares. Os nadadores serão presenteados com as belezas da região da Lagoa do Casamento. Por medidas de estrutura e segurança, a prova será limitada a 10 atletas.

Segundo os organizadores do projeto, nadar de uma ilha à foz de um rio é um objetivo que muitos nadadores sonham em poder realizar. Trata-se de um feito que mistura adrenalina, esforço físico e satisfação.

A Ilha Grande situa-se entre as lagoas do Casamento, Rio Manjolo e a Lagoa dos Patos. Possui 1800 hectares não habitados. A fauna e flora estão preservadas, podendo ser encontradas diversas espécies de orquídeas, bromélias, cactus, palmeiras, figueiras centenárias. Na fauna característica, podem ser observados caturritas, ratões do banhado, capivaras, tatus, cavalos selvagens e diversos pássaros. Mais para o interior da ilha encontra-se o Rio Morto, que recebe este nome porque não se pode navegar nele devido à espessa vegetação que cresceu no seu leito.

Participarão da ultramaratona os atletas Marcio Weber, Paulo Mello, Kassius Prestes, Francismar Siviero, Gerson Martins, Evaldo Belloc Nunes, Luiz Portinho, Gustavo Brenner e Thiago Schmitt, com apoio da Weber Auto Peças, Super Mercado Lang de Palmares do Sul, Mormaii Natação e TRI TV RS.

Sobre o projeto

O projeto “Nadando Pelos Cartões Postais” busca unir esporte e a conscientização ecológica com as suas atividades de águas abertas. Para saber mais sobre como participar e apoiar o projeto, os organizadores divulgam a página no Facebook – https://www.facebook.com/worldswim.

