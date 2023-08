Porto Alegre Projeto permite que os pais proíbam a participação dos filhos em atividades pedagógicas de gênero nas escolas de Porto Alegre

24 de agosto de 2023

Conforme a proposta, as atividades pedagógicas de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e outros assuntos similares Foto: Reprodução/Redes sociais Conforme a proposta, as atividades pedagógicas de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e outros assuntos similares. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Está em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que assegura aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou tutelados em atividades pedagógicas de gênero realizadas nas escolas públicas e privadas da Capital.

Conforme a proposta, de autoria da vereadora Fernanda Barth (PL), as atividades pedagógicas de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e outros assuntos similares. As escolas deverão informar aos pais ou responsáveis sobre quaisquer atividades pedagógicas de gênero a serem realizadas no ambiente escolar.

O projeto prevê que os pais ou responsáveis deverão manifestar expressamente, por meio de documento escrito e assinado a ser entregue às escolas, a sua concordância ou discordância quanto à participação de seus filhos ou tutelados nas atividades. O projeto estabelece penalidades às escolas que descumprirem a norma, que vão de advertência por escrito, multa e suspensão temporária das atividades até cassação da autorização de funcionamento da instituição de ensino, na terceira reincidência.

“Cuidar da infância é fundamental, assim, as crianças e os adolescentes não podem ser obrigados pelas redes de ensino a participarem de alguma atividade que os pais, no seu direito, não desejam”, explica a vereadora, acrescentando que o seu projeto baseia-se em proposta apresentada no Congresso Nacional pelo deputado federal Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) em maio.

