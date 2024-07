Rio Grande do Sul Projeto de lei prevê bolsa universitária para filhos de agentes de segurança pública mortos em confrontos

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Proposta contempla menores de 21 anos e cujos pais tenham tombado como brigadianos, policiais civis e outras categorias. (Foto: EBC)

Um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul prevê a concessão de bolsas de estudo universitário para dependentes legais dos agentes de segurança pública mortos em confronto com criminosos. A proposta contempla filhos – menores de 21 anos – de brigadianos, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários e servidores do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Caso a matéria seja aprovada no Parlamento gaúcho, os recursos financeiros para esse auxílio serão decorrentes do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp), instituído por lei estadual em 1996. O autor da iniciativa, deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos), argumenta:

“O objetivo é sustentar a continuidade da formação educacional dos jovens, promovendo inclusão social e igualdade de oportunidades, bem como reforçar o compromisso do Estado com a valorização e reconhecimento dos agentes dw segurança pública, que dedicam suas vidas à proteção da sociedade”.

O projeto é intitulado “Lei Sargento Fabiano”, uma alusão ao policial Fabiano Oliveira, da Brigada Militar, morto aos 47 anos durante cerco a assaltantes de um carro-forte no Aeroporto da Caxias do Sul (Serra Gaúcha), em junho passado. Baleado durante confronto os criminosos, ele deixou esposa e dois filhos.

Marcello Campos

