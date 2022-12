Rio Grande do Sul Projetos de reestruturação do Estado são aprovados na Assembleia

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Com a reformulação, o governo do Estado passa a contar com 27 pastas, considerando a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Casa Militar e uma secretaria extraordinária Foto: Paulo Garcia/Agência ALRS/Divulgação

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou projetos de lei do governo gaúcho voltados à modernização da estrutura do Estado. São mudanças que incluem nova disposição de cargos em comissão (CC) e funções gratificadas (FG) para servidores efetivos, bem como a reorganização das secretarias.

O projeto que institui o Novo Quadro Geral dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Poder Executivo proporciona ainda maior clareza ao quadro de CC e FG, uma vez que traz uma definição objetiva acerca dos encargos e das funções de chefia, direção e assessoramento. A proposta aprovada – por 48 votos a 2 – também regulamenta a gratificação pelo exercício de direção e de vice-direção de escola da Rede Pública Estadual de Ensino.

Atualmente, o sistema difere o valor recebido em FG de direção e vice-direção apenas pelo tipo de estabelecimento de ensino, não considerando o tamanho da escola e nem as complexidades gerenciais. Com a proposta, as gratificações de direção e vice-direção passam a variar conforme a classificação das unidades escolares em sete níveis distintos, de acordo com o número de alunos matriculados, as etapas de ensino ofertadas e turnos de funcionamento.

Secretarias de Estado

Outro projeto de lei aprovado tratou da estrutura das secretarias. Com a reformulação, o governo do Estado passa a contar com 27 pastas, considerando a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Casa Militar e uma secretaria extraordinária, que será definida de acordo com as necessidades do governo.

Integram a estrutura do Gabinete do Governador os seguintes órgãos, que passam a compor a

Governadoria do Estado:

– Gabinete do Vice-governador;

– Secretaria da Casa Civil;

– Procuradoria-Geral do Estado;

– Secretaria de Comunicação;

– Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão;

– Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

– Casa Militar.

As secretarias de Estado são as seguintes:

– Secretaria da Educação;

– Secretaria da Saúde;

– Secretaria da Segurança Pública;

– Secretaria da Fazenda;

– Secretaria de Logística e Transportes;

– Secretaria de Obras Públicas;

– Secretaria de Turismo;

– Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia;

– Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação;

– Secretaria do Esporte e Lazer;

– Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura;

– Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional;

– Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo;

– Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos;

– Secretaria de Assistência Social;

– Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano;

– Secretaria da Cultura;

– Secretaria de Parcerias e Concessões;

– Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária;

– Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Também foi aprovado pela Assembleia o Projeto de Lei nº 254/2022 que fixa a remuneração do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado.

