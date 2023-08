Porto Alegre Projeto sustentável de terrários urbanos leva biodigestores a escolas municipais em Porto Alegre

Estrutura no bairro Bom Fim, a segunda em entrar em operação na cidade, foi entregue neste sábado Foto: Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre deu mais um passo em direção à sustentabilidade urbana, neste sábado (05), com o funcionamento do terrário urbano, localizado na esquina das ruas Garibaldi e José Otão, no bairro Bom Fim. Este é o segundo terrário urbano a entrar em operação na cidade neste projeto pioneiro no País.

“Iniciativas que promovam a convivência da comunidade, aliadas à educação ambiental, são sempre bem-vindas. Aqui temos um exemplo concreto de como fazer uma Porto Alegre melhor. É em parceria que construímos a cidade que queremos”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O terrário Alegrow foi projetado para atender a uma série de requisitos sustentáveis. Sua estrutura é composta por um contêiner naval, que seria descartado, e madeira certificada. A vegetação é nativa, privilegiando a flora rio-grandense, com espécies como santolina, pitanga, araçá amarelo e jabuticabeira, entre outras.

O terrário também emprega sistemas de irrigação eficientes e reuso de água, com cisterna para captação da água da chuva. Painéis fotovoltaicos fornecem a energia para o funcionamento do espaço. Além disso, o projeto incluiu paredes e telhados verdes, que ajudam a reduzir o impacto das ilhas de calor. O espaço também conta com um paraciclo com cinco vagas para bicicletas, incentivando o transporte sustentável e a mobilidade ativa dos visitantes.

“Nosso empreendimento nasceu com essa concepção de sustentabilidade. Por isso, uma das principais características do projeto é o uso exclusivo de materiais reutilizáveis ou biodegradáveis, sem utilização de plástico”, destaca o diretor administrativo da Alegrow, José Mário Goés.

“De forma pioneira, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre implementou esse projeto, abrindo caminho para mais iniciativas desse tipo em outras cidades. Além disso, conseguimos transformar os recursos da outorga na instalação de biodigestores em escolas municipais”, explica o titular da Smamus, Germano Bremm.

Biodigestor

O valor pago pela empresa para o uso do terrário, cerca de R$ 20 mil, foi destinado pela prefeitura para a compra de um biodigestor para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Giúdice, localizada no bairro Humaitá.

O biodigestor é um sistema autônomo que realiza a eliminação de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, gerando gás metano para abastecer o fogão da cozinha escolar. Essa tecnologia também resulta na produção de um fertilizante líquido, que será aplicado nas hortas da escola.

“O biodigestor desempenha um papel fundamental na educação ambiental das crianças. Ao presenciarem a transformação de resíduos em recursos valiosos, os alunos são sensibilizados sobre a importância do consumo responsável e da preservação do meio ambiente”, explica a diretora da escola com cerca de 1.100 alunos, Rosane Kjellin.

