"Projeto Terra – Eu sou Cohab" pretende regularizar mais de 60 mil unidades imobiliárias

Por Flavio Pereira | 18 de julho de 2025

Presidente Alberto Delgado Neto reunido com o Comandante Militar do Sul General Hertz Nascimento, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltz, e o Defensor Publico-Geral, Nilton Leonel Arnecke Maria. Foto: Eduardo Nichele/TJRS Presidente Alberto Delgado Neto reunido com o Comandante Militar do Sul General Hertz Nascimento, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltz, e o Defensor Publico-Geral, Nilton Leonel Arnecke Maria. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

Nesta sexta-feira (18), o presidente Alberto Delgado Neto esteve no Comando Militar Sul para tratar sobre a adesão do Exército ao Projeto Terra, iniciativa do Judiciário gaúcho que atua na regularização de imóveis.

Ele esteve reunido com o Comandante Militar do Sul, General Hertz Nascimento, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltz, e o Defensor Publico-Geral, Nilton Leonel Arnecke Maria.

O objetivo da ação, chamada de “Projeto Terra – Eu sou Cohab”, pretende avançar na regularização de mais de 60 mil unidades imobiliárias nestas áreas do estado para possibilitar a entrega dos títulos de propriedade.

O projeto-piloto começa ainda neste ano, em Cachoeira do Sul, onde o mutirão, liderado pelo Judiciário, vai avaliar a situação jurídica de cada imóvel para dar o devido encaminhamento.

2025-07-18