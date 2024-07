Economia Promessa de Lula na campanha eleitoral de “cervejinha e picanha” mais baratas vira arma na reforma tributária

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo pesquisa, 72% acreditam que o governo não está cumprindo o compromisso de tornar esses produtos mais acessíveis aos brasileiros. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se transformou em arma na batalha da reforma tributária. Para tentar uma blindagem contra o aumento de impostos, as cervejarias resgataram o aceno feito pelo petista de que as pessoas voltariam a comer “cervejinha e picanha” caso ele vencesse as eleições.

Nessa nova ofensiva, as fabricantes estão munidas de dados. O Instituto Locomotiva descobriu que boa parte da população vê o presidente em dívida quando o assunto é o “churrasquinho” prometido. Segundo uma pesquisa nacional conduzida pelo instituto, 72% acreditam que o governo não está cumprindo o compromisso de tornar esses produtos mais acessíveis aos brasileiros.

O relatório do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados deve ser entregue nesta quarta-feira (3) e está em fase final de discussões com técnicos do governo. A expectativa é que o texto possa ser votado no plenário antes do recesso parlamentar.

Para as cervejarias, a pesquisa do Locomotiva indica um possível efeito colateral da reforma para o Palácio do Planalto caso as negociações não sejam feitas de forma a preservar a atual carga tributária das empresas.

A decepção das pessoas com a promessa não cumprida de Lula é percebida em todos os estratos sociais de forma bem semelhante. Segundo o levantamento, que foi feito no início de junho e contou com 2.050 entrevistados, a menor taxa de descontentes está nas classes D e E, mas o percentual também é elevado: 67% dizem que Lula não entregou o prometido.

O recorte por religião indica que, entre os evangélicos, a insatisfação é grande. O percentual dos que veem Lula descumprindo a promessa de campanha sobe para 79% no segmento. O petista tem tido dificuldade de se conectar com esse público.

Para Renato Meirelles, presidente do Locomotiva, a promessa feita por Lula na campanha foi “transversal” e não para um público específico, o que explica a avaliação negativa disseminada nas faixas salariais.

No caso da cerveja, como se trata de uma bebida extremamente popular, a população tende a saber o valor e a variação “na casa dos centavos”. Se o preço não cede, isso é facilmente incorporado à percepção negativa, diz ele. Nos últimos meses terminados em junho, a inflação da cerveja subiu mais do que a inflação oficial, segundo o IBGE.

O Locomotiva mostrou ainda que 74% dos entrevistados consideram “injusto” Lula prometer a volta do churrasco com cerveja e acabar aumentando impostos sobre os produtos. Para os entrevistados, a medida prejudicaria os momentos de lazer.

Esse aspecto deve ser bastante trabalhado pelas fabricantes de cerveja. Quando a proposta do chamado “Imposto Seletivo” ainda era analisada pelo Ministério da Fazenda, o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), que representa as principais fabricantes de cerveja do país, se mobilizou intensamente para garantir uma tributação mais branda para a bebida em relação aos destilados.

A movimentação deu certo e o governo propôs um modelo cuja alíquota cresce conforme o teor alcoólico das bebidas – o mesmo defendido internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A vantagem sobre as concorrentes destiladas, no entanto, não é vista como garantida. As fabricantes de cerveja entendem que é preciso deixar mais claro no texto como se dará a tributação de forma a se certificarem de que não serão prejudicadas.

Em abril deste ano, Lula chegou a dizer que não havia esquecido da promessa da cervejinha e da picanha. Nessa terça (2), ele defendeu que somente alguns cortes de carne tenham isenção tributária na reforma. Na visão do presidente, as carnes mais nobres deveriam ficar de fora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/promessa-de-lula-na-campanha-eleitoral-de-cervejinha-e-picanha-mais-baratas-vira-arma-na-reforma-tributaria/

Promessa de Lula na campanha eleitoral de “cervejinha e picanha” mais baratas vira arma na reforma tributária

2024-07-02