Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

O horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV referente ao segundo turno do pleito municipal será retomado nesta sexta-feira (20) e prossegue até o dia 27 deste mês, dois dias antes da votação.

O segundo turno ocorrerá em 57 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores, onde não houve definição do prefeito no último domingo (15).

Os dois blocos fixos para a propaganda eleitoral, de dez minutos cada, são divididos igualmente entre os postulantes ao cargo de prefeito. No rádio, as transmissões ocorrem das 7h às 7h10min e das 12h às 12h10min. Já na TV, acontecem das 13h às 13h10min e das 20h30min às 20h40min.

As emissoras de rádio e de TV e os canais de televisão por assinatura também devem reservar 25 minutos, de segunda a domingo, para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, levando-se em conta os seguintes blocos de audiência: entre as 5h e as 11h; entre as 11h e as 18h; e entre as 18h e as 24h.

