Propaganda enganosa é maior motivo de queixas na Black Friday, segundo Reclame Aqui

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Magazine Luiza e Amazon lideram as reclamações em dia de descontos. (Foto: Reprodução)

A propaganda enganosa é o principal motivo de reclamações durante esta Black Friday, segundo o site Reclame Aqui. Entre os registros, 16,94% possuem essa motivação. O atraso na entrega também é um dos principais problemas, presente em 16,58% das reclamações. O balanço considera os registros das 12h do dia 23 às 6h desta sexta-feira, 25, data oficial do evento.

Há também uma parcela dos consumidores que reclamam de produtos não recebidos (14,8%), problemas no estorno do valor (8,42%) e problemas na finalização da compra (5,49%).

Desde o início do monitoramento do Reclame Aqui, os consumidores já registraram 5.447 reclamações. No mesmo período de análise em 2021, foram recebidas 5.678 reclamações na Black Friday. A pequena diferença nessas primeiras horas de evento, de 4%, pode ser explicada pelas atenções divididas com os jogos da Copa do Mundo, aponta o site.

A empresa com mais reclamações no site até às 6h desta sexta-feira foi a Magazine Luiza, com 248 registros. Em seguida estão Amazon, com 128, e Casas Bahia, com 113. Shopee e Americanas estão em quarto e em quinto lugar das lojas com mais reclamações, com 93 e 91 registros, respectivamente.

Atraso na entrega

Este ano, mais do que em outras edições da Black Friday, muitas lojas online começaram as promoções com mais antecedência. Tudo pra evitar concorrer com o jogo do Brasil na Copa do Mundo, que ocorreu na quinta-feira (24). Entretanto, assim como em 2021, muitos e-commerces mantiveram promessas de entregas expressas, em até 24h, o que nesta sexta já causa insatisfação em consumidores que não receberam seus pedidos no prazo.

Mas como os varejistas anteciparam as promoções, mesmo pessoas que aproveitaram os descontos de Black Friday no começo da semana, sem promessa de entrega expressa, estão enfrentando atrasos.

No fim das contas, essa batalha de milhões entre os dois principais problemas para os consumidores causa justamente milhões em prejuízos para as marcas e muita frustração para seus clientes. E como deu pra ver, situações divergentes podem motivar consumidores a marcar o mesmo motivo de reclamação.

As empresas sabem que muitos desses casos vão se repetir anualmente, mas é preciso saber como diminuir essas ocorrências. Afinal, é como o Reclame AQUI sempre prega: “Toda empresa tem problema, boa é aquela que consegue resolver”. Muitos desses casos podem vir de imprevistos que podem acontecer de novo. O diferencial na relação com o consumidor vai vir na forma como a empresa vai contornar a situação.

