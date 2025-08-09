Notícias Proposta de vetar investigações contra parlamentares sem aval do Congresso mão beneficia Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mudança na regra é aventada por congressistas após acordo para acabar com motim bolsonarista. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A proposta de vetar investigações contra parlamentares sem aval do Congresso e alterar a regra do foro especial por prerrogativa de função não afetaria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação da trama golpista, segundo especialistas. Embora a discussão possa ser legítima, a medida não teria efeito no caso, seja pelo estágio processual, seja porque a competência do STF (Supremo Tribunal Federal) independe do foro.

Pela regra atual, cabe ao Supremo processar infrações penais comuns de presidentes, vices, congressistas, ministros do tribunal e procuradores-gerais da República, além de crimes comuns e de responsabilidade de outros agentes.

Deputados e senadores trabalham pela elaboração de um texto que permita ao Congresso blindá-los de inquéritos criminais. A ideia é proibir investigações contra parlamentares enquanto não houver aval prévio do Legislativo.

Congressistas ainda visam reformar o instituto do foro especial de modo a fixar três graus de jurisdição, começando nos tribunais regionais federais (TRFs), com possibilidade de recursos ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ao próprio STF.

Para Miguel Godoy, advogado e professor de direito constitucional da UnB (Universidade de Brasília) e UFPR (Universidade Federal do Paraná), a proposta seria inconstitucional por violar o princípio republicano, ao criar uma condição privilegiada e desigual para congressistas sem justificativa legítima.

Para ele, o mais adequado seria manter no STF o foro para presidentes de Poderes (presidente e vice-presidente da República e presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo), enquanto os demais seriam julgados pela Justiça comum.

Ainda assim, dificilmente uma proposta aprovada nesses termos teria efeitos sobre o processo da trama golpista no qual o ex-presidente Bolsonaro é réu, já que a fase de instrução terminou e o caso já está em alegações finais, afirma ele.

A proposta de autorização legislativa para investigações, por sua vez, seria completamente ultrapassada, antirrepublicana e profundamente desigual, diz. “Viola a isonomia entre cidadãos e ameaça a credibilidade das instituições políticas.”

“Insistir em privilégios corporativos como esse significa não apenas retroceder em termos institucionais, mas também reforçar a ideia de que parlamentares se situam acima da lei. Isso é incompatível com os fundamentos do Estado de Direito.”

O professor de direito do Insper Luiz Fernando Esteves concorda que a autorização para investigações seria incompatível com a Constituição, porque poderia inviabilizar apurações e impedir a responsabilização de deputados e senadores.

Sobre a transferência do foro do STF para a Justiça Federal, Esteves avalia que a mudança é constitucional, mas pode gerar problemas práticos, como magistrados decretando medidas cautelares contra parlamentares.

Além disso, Esteves vê um indicativo de inconstitucionalidade na hipótese de incluírem um dispositivo no texto para permitir a aplicação da nova regra no processo do ex-presidente. “Há um argumento muito plausível no sentido de que essa disposição violaria a separação de Poderes.”

O criminalista Alberto Zacharias Toron, professor de processo penal da Faap, diz que a proposta de mudança do foro é juridicamente válida e democrática, mas movida por interesse político: escapar de um Supremo mais rigoroso.

“As ordinary people [pessoas comuns] são julgadas em primeira instância, e os nobres não. Por que os parlamentares não? Há uma ideia, a partir de um pensamento puramente democrático, igualitário, de que todos deveriam ser julgados no mesmo foro.”

“Isso é perfeitamente possível de ser feito por meio de uma PEC [Proposta de Emenda à Constituição]. A grande questão no fundo não é jurídica, é política. Política no sentido de que estão fazendo isso para se livrar de um Supremo Tribunal Federal mais punitivo.”

O advogado, por outro lado, considera um equívoco a ideia de que todos os casos iriam para os tribunais regionais federais, destacando que a competência para processar e julgar depende do tipo de crime, não do cargo da pessoa.

No caso do ex-presidente Bolsonaro, avalia que eventual PEC não alteraria sua situação, porque ele é julgado no STF por “conexão” com outros inquéritos, critério que considera indevido e violador do devido processo legal.

Ele também classifica como retrocesso a proposta de exigir autorização prévia do Congresso para investigações contra parlamentares por entender que geraria impunidade. “Isso que tem que ser dito com todas as letras.” As informações são da Folha de S.Paulo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/proposta-de-vetar-investigacoes-contra-parlamentares-sem-aval-do-congresso-mao-beneficia-bolsonaro/

Proposta de vetar investigações contra parlamentares sem aval do Congresso mão beneficia Bolsonaro

2025-08-09