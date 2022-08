Agro Propriedades “Reconquista”, “Zambeze” e “Rincon del Sarandy” são elite da Prova de Eficiência Alimentar Angus

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

O touro Reconquista 3272 Candelero W.River, da Reconquista Agropecuária, foi o grande campeão do teste. Foto: Roberto Collares Foto: Roberto Collares

As propriedades “Reconquista Agropecuária”, de Alegrete (RS), “Zambeze”, de São Sepé (RS), e “Rincon del Sarandy”, de Uruguaiana (RS), sagraram-se como grupo de elite da Prova de Eficiência Alimentar 2022, promovida pela Associação Brasileira de Angus em parceria com a Embrapa Pecuária Sul. O touro Reconquista 3272 Candelero W.River, da Reconquista Agropecuária, de José Paulo Dornelles Cairoli, foi o grande campeão do teste, com consumo residual de -3,367 kg de ração e ganho de peso residual de 0,654. Ao todo, 28 reprodutores de 16 diferentes propriedades gaúchas participaram da prova. “Os criadores estão de parabéns pelo resultado do teste e, principalmente, por buscarem aprimorar a seleção de seus animais com base na eficiência alimentar. Esse é um grande passo para uma pecuária cada vez mais rentável e sustentável”, destaca o presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski.

O exemplar vencedor da prova ingressou nas instalações da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé (RS), em abril, com 562 kg, alcançando Consumo e Ganho de Peso Residual (CGPR) – índice geral da prova – de 2,108. Segundo Cairoli, a genética do touro é 100% Reconquista, o que lhe dá um ganho importante em um momento que se busca uma pecuária de resultados. “Essa característica é transmissível. Então, seguramente esse touro estará transmitindo para os seus descendentes esse atributo, que é muito importante para a raça”. O reprodutor irá à venda em remate da propriedade no dia 24 de setembro.

O touro Mia 1012 Reign, da Fazenda Zambeze, de Manuel Isaac Arrais, conquistou o segundo lugar do grupo de elite. O exemplar registrou consumo alimentar residual de -2,075 kg de ração, ganho de peso residual de 0,719 kg e CGPR de 1,703. A terceira colocação ficou com o reprodutor Rincon TE3785 Hulk del Sarandy, da Cabanha Rincon del Sarandy, de Claudia Silva e dos filhos Ignacio e Martin Tellechea. O consumo residual do animal foi de -0,564 e o ganho de peso residual de 0,63 kg, alcançando CGPR de 1,018.

O gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato, afirma que os animais tiveram excelente desempenho ao longo da prova e que, sem dúvida, são importantes ferramentas para a difusão de uma genética melhoradora do ponto de vista alimentar. “Esses touros que se destacaram no teste têm alto potencial para andarem bem a campo, comendo menos e ganhando mais, além de reproduzirem essa característica para as próximas gerações, tornando os plantéis cada vez mais eficientes em termos de alimentação”, acrescenta. Pivato reforça que a prova foi desafiadora neste ano em função do inverno rigoroso e com muita chuva. “Apesar das intempéries, foi possível atingir o resultado esperado com a formação dos dados que deverão, no futuro, gerar as DEPs de eficiência alimentar.”

Segundo o coordenador da prova e analista da Embrapa Pecuária Sul, Roberto Collares, o teste tem como finalidade identificar no DNA dos animais a característica da eficiência alimentar. “O mundo de hoje busca eficiência em todas as áreas, e na pecuária de corte não é diferente. A relação entre o consumo e a produção de carne tem um valor extraordinário.” Neste ano, a prova também mensurou a emissão de metano dos animais, que terá os resultados divulgados em breve. “Identificando essa característica também estamos contribuindo com o meio ambiente. Quanto menor for o consumo desses animais, menor será a emissão de gás metano”, complementa.

Também participaram da prova exemplares da GAP Genética, de Uruguaiana (RS); Cabanha Santo Antão, de Alegrete (RS); Cabanhas Santa Joana, Estância Tradição, Cabanha Santa Amélia e Granja Mangueira, de Santa Vitória do Palmar (RS); além de Cabanha São Xavier, de Tupanciretã (RS), Cabanha Espinilho, de Cruz Alta (RS), Cabanha La Coxilha, de Cacequi (RS), Agropecuária Pitangueira, de Quevedos (RS), Cabanha Santa Nélia, de Jaguarão (RS), Fazenda da Barragem, de Dom Pedrito (RS), e AGS Agropecuária, de Sentinela do Sul (RS).

