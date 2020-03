Notícias Proprietários de veículos licenciados no Rio Grande do Sul ainda podem quitar o IPVA com desconto de até 20,8%

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Para quem optou pelo parcelamento, a terceira prestação também vence no dia 31. (Foto: Agência Brasil)

Os proprietários de veículos licenciados no Rio Grande do Sul ainda podem obter desconto de até 20,8% pelo pagamento antecipado, em março, do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2020. Essa redução inclui 1% pela antecipação em si, mais a soma das vantagens oferecidas pelos programas “Bom Motorista” (até 15%) e “Bom Cidadão” (até 5%).

A quitação do tributo precisa ser realizada até o dia 31 nos bancos credenciados. Para quem optou pelo parcelamento do tributo, a terceira prestação vence nesta mesma data.

Para consultar o valor a ser pago, bem como multas e pendências, os contribuintes podem acessar o site www.ipva.rs.gov.br ou o aplicativo para dispositivos móveis “IPVA RS”, disponível gratuitamente nas plataformas Google Play e App Store.

Já o pagamento é feito presencialmente ou no sistema on-line dos bancos Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil (somente para clientes) ou agências lotéricas. Para isso, basta levar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) ou o número da placa e o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Programas de incentivo

Os descontos proporcionados pelos programas de incentivo “Bom Motorista” e “Bom Cidadão” podem ser acumulados e são válidos para o pagamento de IPVA de forma antecipada, parcelada ou conforme o calendário de vencimento por placas no mês de abril.

– “Bom Motorista”: para quem não recebeu multa nos últimos três anos terá um abatimento de 15% no valor do tributo. Para quem não é multado há dois anos o índice é de 10% e para quem ficou um ano com a “ficha limpa” a dedução é de 5%.

– “Bom Cidadão”: os inscritos no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) têm direito a descontos de 5% (registro de pelo menos 150 notas fiscais com CPF), 3% (100 a 149 notas) e 1% (entre 51 e 99 notas).

Detran esclarece dúvidas

Quem tiver dúvidas sobre cadastro de veículos, licenciamento e multas pode procurar diretamente o Detran (Departamento Estadual de Trânsit0) e postos de CRVA (Centro de Registro de Veículos Automotores). Outros esclarecimentos podem também são fornecidos pelo canal “Dúvidas Frequentes” ou pelo “Plantão Fiscal Virtual”, ambos disponíveis no site da Receita Estadual.

A partir do IPVA 2020, o governo gaúcho e o Detran utilizarão a mesma base de dados para cadastramento dos cidadãos que desejam receber informações sobre o tributo por e-mail e mensagens de texto via celular. Interessados devem acessar o site do Departamento e clicar na opção “Entre ou Cadastre-se” para autorizar o envio. O procedimento também é oferecido pelos sites do IPVA e da Receita Estadual.

Para IPVA de exercícios anteriores (inscritos em Dívida Ativa), os pagamentos devem ser realizados direta e exclusivamente no Banrisul, Banco do Brasil (somente para correntistas) e Banco Sicredi.

