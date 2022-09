Porto Alegre Prorrogadas as inscrições para a 20ª edição do Casamento Coletivo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

A cerimônia do 20º Casamento Coletivo está marcada para o dia 20 de outubro Foto: TJ-RS/Divulgação A cerimônia do 20º Casamento Coletivo está marcada para o dia 20 de outubro. (Foto: TJ-RS/Divulgação) Foto: TJ-RS/Divulgação

As inscrições para a 20ª edição do Casamento Coletivo em Porto Alegre foram prorrogadas até sexta-feira (16). A ação é promovida pelo Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça e com o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona da Capital.

São duas as exigências para participar: que o casal resida em Porto Alegre e que não tenha condições de arcar com as despesas do casamento civil. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no Memorial do Judiciário, localizado na praça Marechal Deodoro, 55, no térreo do Palácio da Justiça, das 13h às 18h.

Os documentos necessários são: carteira de identidade ou certidão de nascimento, certidão de casamento anterior (se houver), certidão de óbito (se viúvo) e comprovante de residência (ou declaração de residência em Porto Alegre). As certidões devem ter sido emitidas em cartórios do Rio Grande do Sul.

A cerimônia do 20º Casamento Coletivo está marcada para o dia 20 de outubro, às 16h, na Galeria dos Casamentos do Palácio da Justiça. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3210-7176 ou pelo e-mail memorial@tjrs.jus.br.

