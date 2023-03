Saúde Prosopagnosia: Entenda a “cegueira facial” que afeta Brad Pitt

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

A condição faz com que o ator se esforce para lembrar dos rostos das pessoas. (Foto: Reprodução)

Se você se deparar com o ator Brad Pitt, é provável que ele não reconheça você em uma segunda vez. Isso porque o premiado artista afirmou em uma entrevista à revista GQ que sofre de cegueira facial, também conhecida como prosopagnosia, fazendo com que ele se esforce para lembrar dos rostos das pessoas.

Embora não tenha sido diagnosticado oficialmente, Pitt, 59 anos, diz acreditar que sim. “Ninguém acredita em mim!” ele disse. “Eu quero conhecer outra [pessoa com isso]”.

Pitt disse à GQ que quer se lembrar das pessoas que conhece e teme que sua luta tenha dado às pessoas a impressão de que ele está distante.

O ator falou sobre sofrer dessa condição em 2013, dizendo à Esquire que é por isso que ele fica tanto em casa.

O que é a prosopagnosia

A prosopagnosia é um distúrbio neurológico que pode fazer com que as pessoas tenham dificuldade em reconhecer até mesmo familiares ou amigos, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. O tratamento inclui o desenvolvimento de outras estratégias para reconhecer as pessoas, como focar em sua voz.

Pesquisas mostram que a doença pode afetar até 1 em cada 50 pessoas em algum grau.

Existem graus de incapacidade que a prosopagnosia produz. Algumas pessoas podem ter problemas para reconhecer um rosto familiar ou distinguir entre vários rostos conhecidos. Mas outros podem não ser capazes de distinguir entre rostos não reconhecidos, não diferenciar uma face de um objeto, ou alguns podem não reconhecer as próprias feições. As informações são da CNN.

