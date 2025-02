Saúde Próteses dentárias feitas em casa representam alto risco à saúde

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Resinas moldáveis compradas online pode causar desde problemas de higiene e mordida até infecções, alergias e intoxicação. (Foto: Reprodução/TikTok)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas que perderam algum dente estão recorrendo a um arriscado método temporário para disfarçar a imperfeição na boca: uma espécie de “resina” ou “massa de restauração” comprada online que pode ser moldada na boca, tampando o lugar do dente. O método ficou popularmente conhecido nas redes sociais como “dente da Shopee”.

Entretanto, instituições como o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) altamente contraindicam o uso desse tipo de material para essa finalidade.

“Isso não é um produto odontológico e causa uma gama de malefícios”, afirma Camilo Anauate, membro da Câmara Técnica de Dentística do CROSP.

“Sobre os riscos de uso desse tipo de material para fabricar por conta própria implantes dentários ou supostos substitutos de próteses, são vários os riscos que esses produtos podem trazer, porque não sabemos a procedência, não temos informação sobre de que material são feitos. Pode ter risco de alergia, toxicidade né, não há nenhum tipo de verificação pelos órgãos de controle como Anvisa e Inmetro, que garantem a qualidade dos produtos”, alerta Claudio Miyake, presidente do CFO.

Essa resina termoplástica (que que se molda de acordo com a temperatura) é vendida livremente em plataformas de e-commerce por cerca de R$ 20. O material tem formato de pequenas esferas brancas e é vendido em saquinhos embalados artesanalmente, sem qualquer selo de fiscalização de órgãos de controle como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou o Inmetro, nem informações sobre composição e indicação de uso.

De acordo com os anúncios – e os vídeos que se multiplicam nas redes sociais -, ao serem diluídas água quente, essas esferas ficam transparentes e maleáveis, semelhante a uma massinha de modelar usada por crianças para brincar. Essa massa então é moldada na boca, no espaço do dente que está em falta.

A água fria endurece o molde e muda sua cor para branco novamente e a prótese caseira estaria pronta para uso. Para o visual ficar mais natural, há até mesmo dicas para “amarelar o dente”, deixando-o imerso no café ou em algum refrigerante de cola (que têm uma cor escura, semelhante à do café), por exemplo.

Riscos à saúde

O primeiro risco à saúde oferecido pelo uso desse tipo de material como prótese dentária é intoxicação, alergia ou irritação da gengiva causada pela composição dessa resina, que é desconhecida. Há ainda risco de lesões na gengiva causadas pelo molde que pode ficar mal encaixado ou ainda com pontas e arestas que podem machucar o local. De acordo com Anauate, no longo prazo, isso pode até aumentar o risco de câncer no local.

“O somatório desse trauma crônico pode levar a lesões bucais e até cancerígenas”, diz o membro da Câmara Técnica de Dentística do CROSP.

Alterações na mordida, danos na articulação temporomandibular e na musculatura facial também estão entre os riscos listados pelos especialistas.

“A pessoa que coloca um material como esse na boca, feito artesanalmente, pode inclusive ter interferências na oclusão. A pessoa ainda corre outros riscos como engolir a resina já que não há nada que forneça a fixação adequada e dificultar a escovação e o uso de fio dental”, pontua Miyake.

Solução

A perda de um dente vai muito além da questão estética. Os dentes são auxiliam na mastigação e na fonação (produção da voz), por isso, é fundamental procurar atendimento de um dentista quando houver perda ou alteração dentária. Mas soluções caseiras, como essa, estão longe de ser a solução, pelo contrário.

“Realmente os substitutos dessas perdas dentárias devem ser feitos pelo cirurgião dentista, com critérios e materiais comprovadamente aceitos. Não é uma preocupação corporativista, mas com a saúde da população”, afirma o presidente do CFO.

As opções disponíveis para corrigir a perda de um dente incluem implantes e próteses provisórias, definitivas, fixas ou móveis. O preço desse tipo de procedimento no serviço particular pode ser um impeditivo para muitas pessoas, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) tem uma Política Nacional de Saúde Bucal na qual oferece atendimento gratuito e integral de saúde bucal para a população. O acesso ao serviço é realizado por meio de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Unidades de Saúde da Família.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/proteses-dentarias-feitas-em-casa-representam-alto-risco-para-a-saude-das-pessoas/

Próteses dentárias feitas em casa representam alto risco à saúde

2025-02-01