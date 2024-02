Brasil Prouni 2024: Ministério da Educação prorroga prazo de inscrição até sexta

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades privadas. (Foto: Agência Brasil)

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou o prazo para inscrições do ProUni (Programa Universidade para Todos) até as 23h59 desta sexta-feira (2). Anteriormente, a pasta autorizava os interessados a ingressar no projeto até esta quinta, 1º. As inscrições estão sendo feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nessa edição, o Ministério da Educação (MEC) oferece 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Para participar, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Até a última segunda-feira (29), o ProUni acumulava 425.617 inscritos. No total, foram registradas 528.966 inscrições, considerando que é possível escolher até dois cursos. Ao todo, o programa oferece 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%) —, distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes.

Anúncio dos resultados

Os resultados das inscrições para o primeiro semestre de 2024 serão divulgados em duas chamadas. A primeira acontece no dia 6 de fevereiro com a divulgação da lista dos candidatos pré-selecionados no Portal Único de Acesso. Já a segunda ocorre no dia 27 de fevereiro.

O Prouni oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. O programa tem duas edições por ano, com oferta de bolsas para ingresso no primeiro e no segundo semestres.

Cronograma

Inscrições: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro;

Resultado da primeira chamada: 6 de fevereiro;

Resultado da segunda chamada: 27 de fevereiro;

Manifestação de interesse na lista de espera: 14 e 15 de março;

Resultado da lista de espera: 18 de março;

Como funciona

– O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno);

– Depois, é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas.

Por fim, precisa monitorar, a cada dia, a nota parcial para aqueles cursos;

– Se quiser, pode mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada antes do fim do período de inscrição);

– Se o candidato estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao final do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado.

