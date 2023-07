Esporte Prova de ciclismo em Viamão arrecada recursos para tratamento de policial militar com câncer

Por Marcelo Warth | 19 de julho de 2023

Todo o dinheiro arrecadado com as inscrições para a prova será revertido para o tratamento da brigadiana Foto: Divulgação Todo o dinheiro arrecadado com as inscrições para a prova será revertido para o tratamento da brigadiana. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Liga Gaúcha de Ciclismo realizará no domingo (23), no distrito de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, uma prova em prol da soldado Cristiane Bassichetti, do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que luta contra um câncer agressivo.

A policial, de 36 anos, está cursando o último semestre de medicina veterinária. Natural de União da Vitória (PR), ela vive há 15 anos no Rio Grande do Sul.

A doença iniciou nas mamas e, rapidamente, se espalhou para outros órgãos. O alto custo dos medicamentos dificulta o tratamento do câncer.

“A Liga Gaúcha de Ciclismo, ao tomar conhecimento do seu problema, resolveu mobilizar toda a comunidade ciclística do Estado para participar da prova ciclística que levará o seu nome”, disse o presidente da entidade, Gilmar Zenger.

As inscrições custam R$ 40 mais um quilo de alimento e podem ser feitas no local do evento. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para o tratamento da brigadiana.

A concentração dos atletas ocorrerá às 8h, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes de Itapuã, com a largada às 9h, na rua Enio Ibias de Lacerda. Depois, os atletas seguirão pela rodovia Frei Pacífico.

As categorias Principal e Master B percorrerão 82 quilômetros. As demais pedalarão 54 quilômetros.

2023-07-19