Porto Alegre Prova objetiva para concurso de auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre será neste domingo

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Os candidatos deverão chegar com uma hora de antecedência no local das provas.

A prova teórico-objetiva do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre será realizada neste domingo (26), conforme edital nº 102/2024. As provas serão aplicadas pela Fundatec, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Os candidatos deverão chegar com uma hora de antecedência no local das provas. Serão dois blocos, com 160 questões objetivas. O bloco 1 se inicia às 8h40min e o bloco 2, às 14h40min. Em cada bloco os candidatos terão 4h30min para a conclusão das questões.

Está prevista para o dia 27 a divulgação de edital dos gabaritos preliminares das provas teórico-objetivas e o edital de homologação do resultado final é esperado para o dia 2 de maio.

2025-01-24