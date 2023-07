Rio Grande do Sul Próximos dias serão de chuva e muito frio no Rio Grande do Sul

14 de julho de 2023

Os volumes previstos deverão oscilar entre 20 e 50 mm na maioria das regiões. Foto: Pedro Piegas/PMPA Os volumes previstos deverão oscilar entre 20 e 50 mm na maioria das regiões. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Os próximos sete dias terão volumes elevados de precipitação e muito frio no Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico 28/2023, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Neste sábado (15), o ingresso de uma massa de ar frio e seco afastará as instabilidades e manterá o tempo firme, com declínio da temperatura. No domingo (16), a propagação de uma frente fria no oceano provocará maior variação da nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas.

Entre segunda (17) e quarta-feira (19), o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio manterá o tempo firme, com acentuado declínio das temperaturas e formação de geadas em diversas regiões.

Os volumes previstos deverão oscilar entre 20 e 50 mm na maioria das regiões. Na Região Central, Zona Sul, Litoral e Região Metropolitana, os totais deverão variar entre 60 e 80 mm.

O boletim também aborda a situação de diversas culturas e criações de animais pelo Estado.

Estado de Alerta

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, informou, em entrevista coletiva na quinta-feira (13), que o Estado continua em alerta por causa das fortes chuvas, vendavais e queda de granizo causados pela passagem de um ciclone extratropical no Sul do País. Segundo ele, também são esperadas enchentes na região.

O governador reforçou o pedido à população para que se mantenha abrigada e acompanhe os alertas da Defesa Civil.

Ciclones frequentes

A formação de um novo ciclone extratropical no Sul do País colocou a região em alerta nesta semana. Esse é o terceiro fenômeno desse tipo que atinge o Rio Grande do Sul desde o mês passado. Os ciclones se tornaram mais comuns no Brasil.

A atmosfera da Terra exerce uma pressão sobre a superfície do globo. É só lembrar da história do submarino Titan e a pressão do oceano – só que ao contrário. A pressão do ar é maior ao nível do mar e diminui à medida que a altitude sobe, pois, quanto mais ar, temos mais peso. E os ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica, isto é, regiões causadoras de tempo adverso em grande escala, explica o meteorologista Bruno Bainy, do Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp.

“Eles promovem convergência de umidade nos níveis baixos e estão associados a movimentos verticais ascendentes do ar, ambos fatores contribuindo para a formação e o desenvolvimento de nuvens”, afirma. Em outras palavras, um ciclone “puxa” o ar quente e úmido da superfície e joga para cima, formando as nuvens de chuva. Segundo o meteorologista, há três diferentes tipos de ciclones:

– Tropicais: também conhecidos como furacões ou tufões, que se formam em regiões equatoriais, sobre os oceanos, e retiram sua energia do calor extraído dos mares.

– Extratropicais: surgem preferencialmente em latitudes médias e são formados pelo contraste de temperaturas de diferentes massas de ar (quente e fria).

– Subtropicais: possuem características de ambos os anteriores. Tipicamente, se formam quando um ciclone extratropical se desenvolve sobre o oceano e encontra temperaturas na superfície do mar mais aquecidas.

Os ciclones extratropicais são característicos da Região Sul do Brasil e comuns nesta época do ano, sobretudo quando há a influência do fenômeno El Niño, caracterizado pelo aumento de temperaturas.

O meteorologista da Climatempo Fábio Luengo ressalta que eles estão, sim, ficando mais frequentes. E isso tem uma explicação clara: as mudanças climáticas.

Próximos dias serão de chuva e muito frio no Rio Grande do Sul

2023-07-14