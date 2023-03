Rio Grande do Sul Próximos dias terão calor e chuvas expressivas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

O deslocamento da frente fria provoca chuva em todo o Estado na quarta (22), com risco de tempestades isoladas. Foto: Alex Rocha/PMPA

Os próximos dias permanecerão quentes e haverá chuvas expressivas no Rio Grande do Sul. Neste sábado (18), o deslocamento de uma frente fria provoca chuva em todo o Estado. No domingo (19), o ingresso de ar seco afasta a nebulosidade na maioria das regiões, mas ainda podem ocorrer chuvas isoladas nos setores Norte e Nordeste.

Na segunda (20) e na terça (21), o ar quente predomina, com tempo firme e temperaturas acima de 35°C na maior parte do Estado. Porém, a aproximação de uma nova frente fria provoca pancadas de chuva e trovoadas na Fronteira Oeste e na Campanha, com possibilidade de temporais isolados. O deslocamento da frente fria provoca chuva em todo o Estado na quarta (22), com risco de tempestades isoladas, sobretudo na metade Norte.

Os volumes de chuva previstos devem oscilar entre 15 mm e 30 mm na maioria das regiões. Vale do Uruguai, Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul podem ter totais mais elevados, que devem oscilar entre 30 mm e 50 mm, podendo superar 60 mm em algumas localidades.

As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico 11/2023, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e o Instituto Rio Grandense do Arroz.

