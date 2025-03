Política “PRTB não trabalha com plano B”, diz presidente do partido ao desmentir saída de Pablo Marçal

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

O influencer está inelegível por oito anos. Foto: Reprodução O influencer está inelegível por oito anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, desmentiu, nesta terça-feira (4), um boato sobre já estar planejando um plano “B”, caso o empresário Pablo Marçal decida se filiar ao União Brasil para concorrer na eleição de 2026.

“O PRTB não trabalha com plano B. Nosso foco total está em fortalecer o projeto com Pablo Marçal, que permanece filiado e comprometido com o partido”, afirmou em nota.

O empresário, juntamente com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, já fechou um acordo de filiação com o União Brasil para os próximos meses.

Avalanche afirma que a sigla vem sendo procurada por “diversos líderes políticos”, mas que Marçal continua sendo o nome do partido.

“Reafirmamos: Pablo Marçal é o nome do PRTB para 2026, e seguimos focados em trabalhar por esse objetivo,” concluiu.

No dia 4 de abril, o União Brasil lançará o nome de Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, como pré-candidato ao Palácio do Planalto, na eleição do próximo ano. O evento será realizado em Salvador (BA).

Tanto Marçal quanto Gusttavo Lima já se colocaram à disposição para a disputa de 2026. Internamente, o União discute lançar Marçal para a vaga de governador de São Paulo ou ao Senado. Gusttavo Lima seria pretendente ao cargo de senador por Goiás.

Marçal inelegível

O influencer está inelegível por oito anos. Marçal foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) por abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social e captação ilícita na campanha eleitoral de 2024 à Prefeitura de São Paulo. Cabe recurso ao TRE-SP.

O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da primeira Zona Eleitoral da capital, tornou o ex-candidato a prefeito inelegível por oito anos, a contar de 2024.

O magistrado analisou em conjunto duas ações, ajuizadas pela coligação encabeçada pelo PSOL, partido do então candidato à prefeitura Guilherme Boulos, e pelo PSB. Na ação movida pelo PSB, foi apurada a venda do apoio de Marçal a candidatos a vereador em troca de doação para sua campanha na forma de Pix no valor de R$ 5 mil, conforme divulgado em vídeos na rede social Instagram.

Já na ação encabeçada pelo PSOL, foi acrescentado trecho de vídeo de Marçal em que era divulgado um link para um formulário de cadastro de doação para compra de apoio.

Segundo a sentença do magistrado, o abuso de poder político foi consumado, entre outros motivos, pelo uso de rede social para disseminar desinformação sobre o sistema de arrecadação eleitoral baseada no Fundo Partidário e para realizar propaganda eleitoral negativa dos adversários.

Em nota, Marçal informou que gravou “milhares de vídeos de apoio político para candidatos a prefeito e vereadores em todo o país e estou em paz por não ter feito nenhum vídeo em troca de apoio financeiro, conforme demonstrado na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. Continuo acreditando na justiça e tenho certeza de que tudo será esclarecido durante o processo de recurso.”. As informações são do portal de notícias Terra.

