Política PSD aceita convite e integrará equipe de transição de Lula

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Anúncio foi feito pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. (Foto: Sérgio Silva/Divulgação)

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou que o PSD é mais um partido a integrar a equipe de transição do governo Lula. O comunicado foi feito pelas redes sociais da deputada.

“Acabo de sair de uma ótima conversa com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Levei o convite para que o PSD integre o governo de transição e o Conselho Político”, disse.

Hoffmann confirmou que o deputado federal Antonio Brito (PSD-BA) foi indicado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, para compor o Conselho de transição.

“Mais tarde o PSD indicará os membros que integrarão o governo de transição”, concluiu.

Nessas eleições, os partidos chegaram a formar apoios regionais, como no caso de Minas Gerais, quando o PT apoiou a candidatura de Alexandre Kalil no estado.

Além do PSD, integram a equipe de transição PV, Pros, PSB, Rede, PDT, Agir e Solidariedade.

MDB

O MDB anunciou nesta quarta-feira (9) a indicação dos senadores Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA) para o conselho político do gabinete de transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O partido indicou ainda o secretário-executivo nacional da legenda, Reinaldo Takarabe, para a área de assistência social da transição, para a qual havia sido anunciada na véspera a senadora Simone Tebet (MS), candidata do partido a presidente na eleição de outubro.

O MDB indicou também o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto para atuar na área de Indústria, Comércio e Serviços do gabinete de transição, segundo a nota assinada pelo presidente nacional da legenda, deputado federal Baleia Rossi (SP).

Na véspera, Baleia se reuniu com a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e recebeu dela o convite formal para que o partido integrasse a transição para o governo Lula, que assumirá um terceiro mandato no Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2023.

Nesta quarta, Baleia disse que o MDB ainda poderá indicar, nos próximos dias, nomes técnicos para colaborar no time da transição. O partido afirma que o foco hoje é a garantia dos R$ 600 para o Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo.

“Da mesma forma, vamos fazer a defesa da reforma tributária, do pacto federativo e da atualização da tabela do SUS”, disse ele, numa rede social.

