PSDB confirma fusão com outro partido e quer Eduardo Leite como candidato à Presidência da República

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Leite tem o perfil considerado ideal pelo partido para liderar uma alternativa política em meio à polarização. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom-RS)

O PSDB confirmou que pretende se fundir ou se incorporar a outro partido ainda neste ano. A sigla também afirmou que apoiará a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência da República em 2026. O presidente nacional do partido, Marconi Perillo, afirmou que Leite “tem pretensões à candidatura” e que possui um perfil muito alinhado com as expectativas do partido e do Brasil.

De acordo com Perillo, Leite tem o perfil considerado ideal pelo partido para liderar uma alternativa política em meio à polarização no Brasil. Ele o descreveu como um político “culto, preparado e conciliador”, ressaltando sua gestão no Rio Grande do Sul, que enfrentou desafios como a pandemia e as enchentes de maio do ano passado.

“Eduardo Leite é um político culto, preparado, conciliador e provou resiliência por passar por dois acontecimentos que exigiram muito dele, a pandemia da Covid-19 e as enchentes de 2024”, comentou em entrevista ao canal CNN Brasil.

Atualmente, o gaúcho é um dos três governadores tucanos com mandato no País. Desde as eleições de 2022, Leite despontou em pesquisas como um possível candidato da “terceira via” frente à polarização, na época, de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O político chegou a renunciar do cargo meses antes para concorrer ao Executivo nacional, mas, por imbróglios da sigla, desistiu. Assim, concorreu mais uma vez ao governo do Rio Grande do Sul e conquistou a reeleição — a primeira na história do Estado desde a redemocratização.

Em nota, a assessoria do governador Eduardo Leite afirmou que ele “está à disposição da sigla para construir uma alternativa ao futuro do Brasil”.

Leite afirmou recentemente que ainda não está pensando no pleito presidencial de 2026. Durante uma viagem que fez à China no final do último ano, o governador demonstrou disposição a se apresentar como uma “terceira via”, frente ao cenário polarizado vivenciado no Brasil.

“Eu quero, com toda a honestidade, ajudar a viabilizar o país com uma alternativa a essa polarização. Se Bolsonaro é inelegível e Lula não satisfaz o que nós entendemos que o País precisa, nós temos uma responsabilidade de buscar uma alternativa”, chegou a dizer.

Marconi Perillo também afirmou que o PSDB irá realizar uma “fusão ou incorporação” com outro partido ainda neste ano.

A cúpula tucana planeja anunciar até março uma fusão ou incorporação com outro partido que compartilhe uma visão ideológica semelhante, criando uma coalizão que ofereça uma alternativa sólida ao eleitorado diante das disputas polarizadas dos últimos anos, segundo Perillo. Logo no início deste mês, o presidente do PSDB paulista, Paulo Serra, se reuniu com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para tratar de uma possível fusão. Recentemente, dirigentes tucanos também tiveram conversas com o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi (SP).

